Dramatische vorm van Galatasaray houdt aan tegen hekkensluiter

Galatasaray heeft opnieuw pijnlijk puntenverlies geleden in de Süper Lig. De grootmacht gaf zaterdagavond een 2-0 voorsprong uit handen tegen hekkensluiter Rizespor: 2-2. Galatasaray won slechts een van de laatste zeven duels in de competitie en de ploeg van Fatih Terim is bovendien nog niet zeker van Europese overwintering. Het zijn dus zware tijden voor de supporters van Cim Bom.

Ryan Donk was er vanwege een schorsing niet bij, maar de Nederlands-Kaapverdische Garry Mendes Rodrigues had wel een basisplaats. Vijf minuten voor rust brak hij de ban in het Türk Telekom Stadion. Een hakbal van Henry Onyekuru smoorde in de defensie van Rizespor, maar in de rebound kwam Rodrigues aanstormen om ongeveer vanaf de strafschopstip snoeihard uit te halen: 1-0. Galatasaray won achttien van de voorgaande negentien competitieduels waarin het met een voorsprong de rust in ging en dat leek ook ditmaal te gaan lukken.

In de tweede helft breidde de thuisploeg de marge immers nog verder uit. Aan de linkerflank gaf Rodrigues de bal mee aan Yuto Nagatomo, die een scherpe voorzet afleverde. Eren Derdiyok kwam voor zijn bewaker en kopte raak bij de eerste paal: 2-0. Daarmee was de wedstrijd echter niet beslist. Rizespor kwam terug tot 2-1 via Aminu Umar, die uithaalde nadat hij de bal in het strafschopgebied plots voor de voeten kreeg. Rizespor ging geloven in een stunt en kwam tien minuten voor tijd op gelijke hoogte: Braian Samudio dompelde het thuispubliek in rouw.