FC Den Bosch slaat in extremis toe in topper; hattrick voor Veldwijk

FC Den Bosch blijft de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders leken vrijdagavond tegen tien man van NEC punten te verspelen, maar in de blessuretijd werd het nog 3-2. Sparta Rotterdam won met ruime cijfers van Almere City (6-1) en heeft één punt minder dan de lijstaanvoerder. Go Ahead Eagles, Jong Ajax en FC Twente boekten allemaal minimale overwinningen.

FC Den Bosch - NEC 3-2

Den Bosch en NEC wisten het publiek in De Vliert goed te vermaken. In de eerste minuut stuitte Brahim Darri op Wouter van der Steen, terwijl de thuisploeg via Rauno Sappinen de lat raakte. Na achttien minuten brak Jonathan Okita de ban: de aanvaller ontving het leer van Darri en schoot met links laag binnen. Onder anderen Danny Holla en Mathias Bossaerts kregen hierna kansen, maar het was uiteindelijk Sven Blummel die na een voorzet van Amine Khammas scoorde. Dat was niet de enige domper die NEC voor rust te verwerken kreeg, want Joey van den Berg haalde Blummel neer en kreeg een rode kaart van Joey Kooij.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van NEC: Van der Steen tikte de bal na een kopbal van Anass Achahbar over zijn lat. Onder anderen Darri, Bossaerts en Oliver Zelenika werden vervolgens gevaarlijk, alvorens Darri de bezoekers van trainer Jack de Gier de drie punten leek te bezorgen. De buitenspeler plaatste de bal na een korte dribbel achter de keeper: 1-2. FC Den Bosch hoopte er in de slotfase nog een punt uit te slepen en dat lukte, want Danny Verbeek scoorde met een kopbal en in de blessuretijd werd het via Jort van de Sande zelfs nog 3-2 voor het team van trainer Wil Boessen.

Go Ahead Eagles - Helmond Sport 1-0

Go Ahead domineerde in het eerste half uur het balbezit, maar had moeite om de verdediging van Helmond open te rijten. Men kwam niet verder dan relatief ongevaarlijke pogingen van Jeff Stans en Paco van Moorsel. Na 32 minuten was het plots raak in De Adelaarshorst: Istvan Bakx kwam oog in oog te staan met de keeper en maakte geen fout. Na de pauze waren Thomas Verheydt en opnieuw Bakx dicht bij een treffer, maar door de minimale voorsprong bleef het spannend. In het laatste half uur ondernamen Jaroslav Navratil, Van der Venne en Furghill Zeldenrust, maar het bleef bij die ene treffer van Bakx na ruim een half uur spelen.

Sparta Rotterdam - Almere City 6-1

Sparta kende een uitstekende beginfase in het eigen Kasteel, want binnen negen minute stond het 1-0. Mohammed Rayhi vond de ruimte voor het schot en krulde de bal schitterend in de bovenhoek. Ook Almere kreeg echter kansen en na 21 minuten kwam men via James Efmorfidis langszij. Sparta kwam nog voor de pauze op een nieuwe voorsprong: Lars Veldwijk troefde linksback Delvechio Blackson af en scoorde de 2-1. Kort na rust werd het gauw 3-1 via Dries Wuytens en na kansen voor Rayhi en Niek Vossebelt was het Veldwijk die op aangeven van Royston Drenthe de 4-1 tegen de touwen kopte. Via Veldwijk en Halil Dervisoglu werd het nog 6-1 en bij Almere kreeg Guy Ramos zijn tweede gele kaart.

Jong Ajax - TOP Oss 1-0

In de eerste helft werd het verschil gemaakt door Kaj Sierhuis. De aanvaller kopte vier minuten voor de onderbreking raak na een voorzet van Sergino Dest. Sierhuis had eerder al drie mogelijkheden laten liggen. Aan de andere kant werd onder anderen Ragnar Oratmangoen gevaarlijk, maar zijn stiftje na een pass van Bryan Smeets mislukte. Na de pauze had Jong Ajax het duel in het slot kunnen, ware het niet dat Ryan Gravenberch de lat raakte. Doelman Nick Olij hield Oss vervolgens meerdere keren op de been en zag hoe Dani de Wit na 79 minuten naast tikte en evenmin de 2-0 scoorde. Oss slaagde er zelf niet meer in om wat terug te doen en bleef dus puntloos achter op De Toekomst.

FC Volendam - FC Twente 1-2

FC Twente zocht de kleedkamer van het Kras Stadion op met een minimale voorsprong. Wout Brama schoot op slag van rust fraai raak na een voorzet van Javier Espinosa: 0-1. Twente kwam in de eerste helft niet tot veel kansen in de stromende regen van Volendam en mocht zich dus gelukkig prijzen met de voorsprong. Na de thee was Twente een paar keer dicht bij een tweede treffer, maar Nordin Bakker liet zich niet verschalken. De doelman zag hoe FC Volendam een kwartier voor tijd langszij kwam: Boy Deul mocht opkomen en klopte Joël Drommel met een schot in de hoek. In de slotfase pakte het FC Twente van de geplaagde Marino Pusic toch nog de punten: Darryl Baly veroorzaakte een vrije trap, kreeg rood en zag hoe Peet Bijen er vervolgens 1-2 van maakte.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 2-2

De wedstrijd had voor Roda JC nauwelijks beter kunnen beginnen. In de vierde minuut zette Nicky Souren de thuisploeg op voorsprong met een schot van dichtbij, na goed voorbereidend werk van Henk Dijkhuizen. De 2-0 volgde na twintig minuten: Gyliano van Velzen kwam voor zijn bewaker en tikte raak op aangeven van Livio Milts. Het was voor de pas achttienjarige Souren en voor Van Velzen de tweede opeenvolgende wedstrijd waarin ze tot scoren kwamen. In de tweede helft ging het echter mis voor de Limburgers. Na een klein uur vond Dordrecht de aansluiting: Oussama Zamouri zorgde voor de 2-1. De spanning was terug en Dordrecht zou ook op 2-2 komen, door toedoen van Renny Smith.

RKC Waalwijk - MVV Maastricht 3-1

Na een goede start van RKC, dat via een volley van Dylan Seys in de eerste minuut al een aardige kans kreeg, kroop MVV meer uit de schulp. Onder meer Anthony van den Hurk en Koen Kostons lieten na om de 0-1 te maken. Het openingsdoelpunt kwam dan ook de lucht vallen: Seys draaide Maxime Gunst dol en knalde raak in de korte hoek: 1-0. Na rust liet Emil Hansson zich gelden namens RKC, maar twee kansen van de Feyenoord-huurling leidden niet tot het tweede doelpunt. Nadat MVV een aantal keer heel goed wegkwam, zorgde aanvoerder Kevin Vermeulen toch voor de 2-0 in het Mandemakers Stadion. Het leek de beslissing, maar Van den Hurk kopte gauw de 2-1 tegen de touwen en daarna trof Luc Mares de lat. De spanning was voelbaar, maar het laatste woord was toch aan RKC: Hansson maakte aan de onzekerheid een einde.

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht 0-0

De enige wedstrijd van de speelronde waarin niet werd gescoord, werd gekenmerkt door rommelig spel. De spelers van Eindhoven, die de voorgaande drie competitieduels hadden gewonnen, creëerden weinig, vonden elkaar niet gemakkelijk en stonden achterin een paar keer te slapen. Utrecht ontbeerde echter de kwaliteit om dat af te straffen. Tot verbazing van het thuispubliek koos trainer David Nascimento er na rust voor om Branco van den Boomen naar de kant te halen; de van een blessure teruggekeerde aanvoerder rende linea recta naar de spelerstunnel en knalden het ijzeren hekwerk tegen de boarding. Ook daarna kwamen beide ploegen tekort om voor een beslissing te zorgen.