eDivisie: Ajax verspeelt punten tegen angstgegner FC Utrecht

De eerste drie speelrondes van de eDivisie zijn gespeeld en de verschillen beginnen zich uit te tekenen. Deze week is het erop of eronder voor de esporters in de eDivisie. Club FIFA volgt de ontwikkelingen binnen de competitie voor Voetbalzone op de voet. Wie haalt de knock-out fase en wie valt er af?

Speelronde 4

Ajax, Feyenoord en PSV deden afgelopen week goede zaken in de eDivisie. Waar PSV en Ajax aan kop staan, hebben de Rotterdammers eindelijk de aansluiting gevonden met PEC Zwolle, de koploper van Poule C. In Poule A zijn de verschillen minimaal. Ajax staat dan wel bovenaan met zeven punten en een uitstekend doelsaldo, maar moet oppassen dat het niet wordt ingehaald door de concurrentie die op korte afstand volgt. In Poule B zien we drie ploegen die afstand hebben genomen. AZ en sc Heerenveen lijken te strijden om de laatste plek van de play-offs, terwijl NAC Breda onderaan bungelt met nul punten. Kortom: deze week is bepalend voor wie er doorgaat en sommige teams weten na deze ronde zelfs al of ze uitgeschakeld zijn.

Wedstrijd van de week: Ajax – FC Utrecht

In de vierde speelronde komt het Ajax van Lev Vinken uit tegen eDivisie-veteraan Danny Hazebroek van FC Utrecht. Normaal gesproken heeft Lev meer kwaliteit, maar de ploeg uit de Domstad komt de laatste weken steeds beter in vorm.

Hoewel het weinig kansen oplevert heeft Lev aan het begin nog weinig moeite met Danny. Het eerste echte gevaar van Ajax komt vlak voor rust als de bal vanuit een corner hoog op de penaltystip geplaatst wordt. Lev torent met zijn middenvelder hoog boven iedereen uit en kopt genadeloos binnen.

In de tweede helft kruipt Danny opeens uit zijn schulp. Hij loopt met een flitsende actie langs de achterlijn en legt hem terug waardoor hij simpel binnen kan tikken. Vervolgens slaat Lev snel terug hij na een goede actie neergaat in het strafschopgebied en een terechte penalty krijgt. Hij blijft koel en benut de strafschop. De concentratie lijkt vanaf dan niet aanwezig te zijn bij Ajax. Dit kost Lev direct de kop, want niet veel later is het FC Utrecht dat twee keer achter elkaar mag scoren en er in het eerste duel met de winst vandoor gaat.

In het tweede duel hebben de Amsterdammers het direct weer moeilijk. In de zevende minuut is daar al de eerste tegentreffer via een bekeken timed-finesse-schot. Na rust weet Ajax eindelijk grip te krijgen op de wedstrijd. Als Lev de bal in de zestien krijgt, haalt hij hem even terug en schiet hij rustig in de verre hoek. De gelijke stand blijft vervolgens lang op het scorebord. Danny doet alles om het achterin dicht te houden. Lang lijkt het erop dat dit lukt, maar dan laat Lev in de tachtigste minuut toch zijn individuele kwaliteit zien. Als hij de bal via knap combinatiespel het strafschopgebied in krijgt schiet hij snoeihard met de buitenkant voet in de kruising. Ajax en Utrecht gaan door de late treffer allebei met een punt naar huis.

Poule A

Door de puntendeling tussen Ajax en FC Utrecht zijn er twee clubs die ervandoor kunnen gaan met de koppositie van Poule A: Heracles Almelo en ADO Den Haag. Bryan Hessing van Heracles Almelo moet hiervoor winnen van Sandro Cooiman van VVV-Venlo. In het eerste duel gaat het gelijk op tussen beide ploegen en wordt er nog ternauwernood met 3-2 gewonnen door de Heraclieden. In het tweede duel lijkt het alsof Bryan het helemaal kwijt is. De spaarzame kansen die hij krijgt maakt hij wel af, maar verdedigend staat het uitermate zwak. De Venlonaren weten dan ook elf keer op doel te schieten. Hiermee weet Sandro zichzelf echter niet volledig te belonen. Doordat hij met slechts één doelpunt verschil wint, schiet niemand er echt wat mee op.

De spekkoper van Poule A is duidelijk Luuk Jans. Waar hij het in de afgelopen twee duels liet liggen, bewijst hij net als in de eerste speelronde wel degelijk dat hij het niveau van de eDivisie aan kan. In het eerste duel met Mitchel Denkers van ADO Den Haag haalt hij met 1-5 keihard uit, waardoor het tweeluik direct beslist is. De frustratie is op het gezicht van Mitchel af te lezen. Het tweede duel is nog wel voor de ploeg uit de Hofstad, maar punten levert het niet meer op voor Denkers.

Ajax – FC Utrecht: 4-4

Heracles Almelo – VVV-Venlo: 6-6

ADO Den Haag – FC Emmen: 4-7

De stand in Poule A na speelronde 4.

Poule B

In Poule B laat Floris Jorna van sc Heerenveen tegen Stefano Pinna van PSV eindelijk zien waarom hij als groot talent bestempeld wordt. Op uiterst effectieve wijze verslaat hij de wereldkampioen van FIFA 18. Met slechts drie schoten op doel winnen de Friezen in het eerste duel met 2-1. In het tweede duel is het voor Jorna een hels karwei om de voorsprong uit het eerste duel om te zetten in een overwinning. Toch is het Jorna die op voorsprong komt tegen PSV. Op dat moment lijkt de spanning toe te slaan bij de jonge esporter. De kansen die eerst vakkundig werden uitverdedigd vliegen er nu opeens wel in voor Stefano, waardoor het binnen de kortste keren 1-3 staat. Floris laat zijn kwaliteiten laten zien, maar weet zichzelf niet te belonen.

De directe concurrent Melvin Boere van AZ weet zichzelf wel te belonen tegen Menno Bouhuijzen van NAC Breda. Door middel van een bijzonder systeem met opkomende backs wordt er met ruime cijfers gewonnen van de ploeg uit Breda.

De grootste verrassing van Poule B, Nick den Hamer van FC Groningen, heeft het lastig tegen nieuwkomer Viri Sital van Willem II. Het eerste duel wordt nog ruim gewonnen met 4-1. In het tweede duel krijgt de ploeg uit het hoge noorden nog wel veel kansen maar weet men keer op keer niet te scoren. Viri maakt de spaarzame kansen die hij krijgt wel af en komt zo met 2-0 nog erg dicht bij een overwinning.

Willem II – FC Groningen: 3-4

AZ – NAC Breda: 9-4

Sc Heerenveen – PSV: 3-4

De stand in Poule B na speelronde 4.

Poule C

In de poule des doods is speelronde 4 een allesbepalende. Doordat er vier ploegen zijn met vier punten worden de verhoudingen deze week volledig bepaald. Het interessantste duel is tussen Excelsior met Bas Quist en De Graafschap met Dani Visser. De druk is hoog voor Dani, het talent van Team Gullit, en hij kan daar duidelijk niet mee omgaan. Ondanks dat hij een stuk meer kansen krijgt dan de Kralingers verliest hij twee keer met 2-1, waardoor er belangrijke punten worden gemorst.

Net als Excelsior heeft de andere club uit Rotterdam ook de smaak van het winnen te pakken. Jimmy Donkers heeft weinig moeite met het creëren van kansen en haalt namens Feyenoord met 8-2 keihard uit bij het Vitesse van Paskie Rokus.

Tony Kok gaat met PEC Zwolle als een geoliede machine en blijft maar winnen. Net als Jimmy wint hij met flinke cijfers waardoor hij fier aan kop blijft. Met twaalf punten uit vier competitieduels heeft hij zich zelfs al als nummer één gekwalificeerd voor de KO-fase.

Excelsior – De Graafschap: 4-2

PEC Zwolle – Fortuna Sittard: 7-1

Feyenoord – Vitesse: 8-2

De stand in Poule C na speelronde 4.

Analyse

In de vierde speelronde zijn er al drie spelers die zich kwalificeren voor de knock-out fase: Tony Kok, Stefano Pinna en Nick den Hamer. Omdat de laatste twee volgende week tegen elkaar spelen is het een ideaal moment om beide heren tegenover elkaar te zetten. Dit kan namelijk wel eens een heel interessant duel worden. Hoewel het in de data lijkt alsof Stefano een stuk beter presteert, overleggen beide heren prima statistieken. De kracht ligt bij deze spelers vooral in het behouden van balbezit. Ze spelen met een nadrukkelijk plan en voornamelijk Nick heeft maar weinig kansen nodig om tot veel doelpunten te komen. De vraag is hoe deze spelers met een soortgelijke speelstijl elkaar gaan bestrijden. De eerste plek is een belangrijke en we kijken dan ook uit naar de titanenstrijd die zich volgende week afspeelt.