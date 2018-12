Feyenoorder verbaasd over ophef: ‘Iedereen moet zijn ding doen, toch?’

Jeremiah St. Juste experimenteert graag met zijn voorkomen. De verdediger van Feyenoord besloot onlangs bijvoorbeeld voor een korte periode rond te lopen met paars haar. St. Juste kreeg op social media aardig wat kritiek te verwerken op zijn haardracht, maar daar kan de voormalig speler van sc Heerenveen naar eigen zeggen weinig mee.

“Dat gaat heel spontaan. Ik zit vaak bij de kapper. Een paar maanden terug dacht ik ineens paars, doe maar paars”, vertelt de 22-jarige verdediger in een uitgebreid interview met de Volkskrant. Dat er veel werd gepraat over zijn opvallende kapsel, verbaasde St. Juste. “Dat vond ik nou bijzonder. Iedereen moet zijn ding doen, toch?”

“Iets accepteren wat iemand anders mooi vindt, is voor sommigen kennelijk nog een leerproces”, aldus de Feyenoorder, die veel positieve reacties kreeg van kinderen. “Die hadden zoiets van: als hij het doet, kan ik er ook uitzien zoals ik dat wil. Dat is mooi”, aldus de verdediger, die tijdens de Klassieker eind oktober al snel met een rode kaart het veld moest verlaten.

St. Juste verzekert dat hij niet gevoelig is voor commotie, ook niet voor de ophef na zijn uitsluitsel tijdens het verloren duel met Ajax (3-0). Het is ook niet zo dat hij vanwege de ophef na de rode kaart weer gekozen heeft voor zwart haar. “Ab-so-luut niet. Ik wil het nu lekker laten groeien, misschien een afro-coupe. Misschien doe ik toch ineens iets anders. Nee, voorlopig geen rood, denk ik. Die kaart is nog iets te vers.”