‘Het jaar bij Ajax was een van de allermoeilijkste in mijn carrière’

Bojan Krkic stond in de jeugdopleiding van Barcelona te boek als megatalent en werd de ‘nieuwe Lionel Messi’ genoemd. De aanvaller wist de torenhoge verwachtingen uiteindelijk niet in te lossen en is inmiddels bij Stoke City terechtgekomen. “Je kan niks aan die verwachtingen doen”, zegt Bojan in een uitgebreid interview met de BBC.

“In mijn eerste jaar maakte ik tien doelpunten in LaLiga, waardoor mensen gingen zeggen: Ah, hij is de nieuwe Messi. Uiteindelijk kende ik mijn eigen kwaliteiten, ik ben geen Messi. Ik ben Bojan. Mensen zeggen nu: Hij was niet de nieuwe Messi. Nee, dat klopt. Het is niet gemakkelijk. Messi scoort iedere wedstrijd drie keer. Als je één doelpunt per wedstrijd maakt, ben je geen Messi. Ik ging naar AS Roma en AC Milan als een superster en de nieuwe Messi, niet als Bojan”, vertelt de 28-jarige aanvaller.

“Dus als je daar goed speelt, is het niet genoeg. Je moet de beste zijn, je moet Messi zijn. Dat heeft me niet bepaald geholpen. In het begin is het heel lastig, maar met ervaring weet je hoe je ermee om moet gaan”, vervolgt Bojan. Barcelona verhuurde hem drie keer: aan AC Milan, AS Roma en Ajax. “Dat is lastig, omdat je in één of twee jaar te weinig tijd hebt om de mensen en de stad te leren kennen. In al die periodes woonde ik daar in mijn eentje. Als je in Barcelona alleen bent en je verveelt, bel je een vriend om een kop koffie te gaan drinken.”

“Het jaar bij Ajax was een van de allermoeilijkste in mijn carrière. Mijn Engels was niet goed en ze spraken verder alleen Nederlands. Ik ging naar de training en sprak met niemand. Ze hadden geen enkele speler die Spaans sprak, alleen met trainer Frank de Boer kon ik praten. Met hem sprak ik af en toe. Verder ging ik naar de training, sprak daar met niemand en ging dan weer alleen naar huis”, zegt Bojan over zijn periode in Amsterdam. Bojan had een bijzondere band met Johan Cruijff, die hem onder zijn hoede had bij het Catalaanse elftal.

“Hij is een van de aardigste mensen die ik heb ontmoet in het voetbal. Voordat ik naar Ajax ging, sprak ik met hem erover. Hij praatte met Ajax, hielp me met de overstap. Hij was heel belangrijk voor me. Johan schreeuwde bijvoorbeeld nooit, hij was een hele aardige en eerlijke man. Ik voelde me heel menselijk als ik met hem sprak”, stelt de aanvaller. Barcelona liet Bojan in 2014 definitief naar Stoke City vertrekken. The Potters verhuurden hem nog twee keer: aan 1.FSV Mainz 05 en Alavés.

“Ik had me nooit voorgesteld hoe het was om bij een andere club dan Barcelona te spelen. De beslissing om te vertrekken, maakte ik met mijn hoofd en niet met mijn hart. Je weet gewoon niet dat er na Barcelona nog een prachtige wereld is. Ik opende een deur en zei: bedankt, ik ga nu mijn eigen weg. Achter die deur zaten prachtige dingen, maar in het begin maakte het me wel bang”, besluit Bojan. Dit seizoen speelde hij namens Stoke City dertien wedstrijden in de Championship, waarin hij één keer scoorde.