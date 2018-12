PSG kent slechte generale voor Champions League en morst opnieuw

Paris Saint-Germain is voor de tweede keer op rij tegen puntverlies aangelopen in de Ligue 1. De koploper en titelverdediger kwam woensdagavond niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Racing Strasbourg, de nummer negen van het klassement. Invaller Edinson Cavani scoorde na 71 minuten uit een strafschop de gelijkmaker. PSG kan zich nu opmaken voor het Champions League-duel met Rode Ster Belgrado.

PSG leed vorig seizoen drie nederlagen in de Ligue 1: tegen Stade Rennes, Olympique Lyon en Strasbourg. Laatstgenoemde club vormde nu opnieuw een plaag voor de regerend kampioen, want bij rust stond het 1-0 in het Stade de la Meinau. Vijf minuten voor de pauze kreeg Strasbourg op advies van de videoscheidsrechter een strafschop na een handsbal van Thilo Kehrer. Kenny Lala ging achter de bal staan en maakte geen fout. De voorsprong kon moeilijk verdiend worden genoemd daar PSG de betere partij was.

Les Parisiens genoten ongeveer zeventig procent balbezit en kregen diverse mogelijkheden om de score te openen: Kehrer en Adrien Rabiot kopten naast, Thomas Meunier mikte over en een vrije trap van Julian Draxler kon eenvoudig worden gepakt door de doelman. Thomas Tuchel greep bij de thee in en slachtofferde Stanley N’Soki ten faveure van Kylian Mbappé. In de eerste paar minuten toonde PSG meteen dreiging.

Een kopbal van Kehrer werd gekeerd en een schot van Mbappé zeilde naast. Na een klein uur leek PSG dan toch langszij te komen, maar dat doelpunt van Cavani werd vanwege buitenspel afgekeurd. De tijd begon te dringen voor PSG en na kansen voor Moussa Diaby en Cavani was het na 71 minuten alsnog raak voor de bezoekers. Cavani mocht na een overtreding op Mbappé aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout: 1-1. Beide partijen kregen hierna enkele kansen, maar er zou niet meer gescoord worden in Strasbourg.