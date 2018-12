Atlético Madrid gaat verder in Copa del Rey na schitterende goals na rust

Atlético Madrid heeft zich woensdagavond voor de achtste finales van het toernooi om de Copa del Rey geplaatst. Een B-keus van Diego Simeone was in het Wanda Metropolitano wederom te sterk voor Sant Andreu, dat eind oktober al met 0-1 had verloren: 4-0. Alle doelpunten van los Colchoneros tegen de vierdeklasser vielen na rust.

Sant Andreu kon onmogelijk vrede hebben met de doelpuntloze ruststand in Madrid. De Catalanen kregen in de eerste 45 minuten twee goede kansen op een openingsdoelpunt, maar doelman Antonio Adán redde bekwaam. Elhadji Baldeh mikte het leer ook nog eens op de paal. Atlético kwam zelf niet verder dan een goed schot van Nikola Kalinic en wist zodoende dat een enkel doelpunt van Sant Andreu mogelijk tot een verlenging zou kunnen leiden.

Een waarschijnlijke donderpreek van Simeone in de rust sorteerde effect. Atlético scoorde in de eerste tien minuten van de tweede helft liefst drie keer. Een schitterend diagonaal schot van Thomas Lemar via de binnenkant van de paal brak de ban: 1-0. Luttele minuten later volgde de 2-0: na een voorzet vanaf de rechterkant van voormalig PSV'er Santiago Arias, die voor het vijfde officiële duel op rij in de basis verscheen, kopte Kalinic via de grond raak.

De derde treffer was er een om in te lijsten: Ángel Correa ontdeed zich met één beweging van twee tegenstanders in het strafschopgebied en schoot de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet in de verste hoek. Atlético zocht naar een ruimere zege en tekende negen minuten voor tijd voor het slotakkoord: Vitolo rondde van dichtbij een voorzet van Saúl Ñiguez af.