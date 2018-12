‘Veel clubs willen hem, maar niemand wil hem zo graag hebben als Real Madrid’

Exequiel Palacios wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en vorige maand werd er in de Spaanse pers zelfs al gesproken van een akkoord van ruim twintig miljoen euro tussen de Koninklijke en River Plate. Zo ver is het echter nog niet en Renato Corsi, de zaakwaarnemer van de twintigjarige middenvelder, bevestigt nu dat er meer kapers op de kust zijn.

“Internazionale, AS Roma en VfL Wolfsburg hebben ons allemaal gebeld. Veel clubs willen hem hebben, maar niemand wil hem zo graag hebben als Real Madrid. De twee voorzitters van de clubs hebben echter niet meer met elkaar kunnen overleggen vanwege de verplaatsing van River - Boca Juniors”, vertelt de belangenbehartiger in gesprek met AS.

“Real Madrid heeft wel met mij zakenpartner en mij gesproken. De twee clubs wilden vervolgens verder onderhandelen na de finale van de Copa Libertadores, maar vanwege alles wat er gebeurd is, is dat er nog niet van gekomen. In de aankomende dagen zullen ze alsnog met elkaar in gesprek gaan. We hebben ook met Barcelona gesproken, maar daarna is er niets meer gebeurd.”

“Javier Zanetti (vicevoorzitter van Internazionale, red.) heeft me eveneens gebeld, maar de onderhandelingen met Real Madrid bevonden zich al in een dergelijk gevorderd stadium dat het niets geworden is”, vervolgt Corsi zijn verhaal. Palacios maakte eind 2015 zijn debuut voor los Millonarios en kwam sindsdien tot 38 wedstrijden, waarin hij 4 keer wist te scoren. De middenvelder speelde daarnaast in september van dit jaar zijn eerste interland voor de Argentijnse nationale ploeg.