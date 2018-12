Verbijstering groot om Man United: ‘Het gebeurde nooit, gewoon niet’

Manchester United speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Southampton, nadat de ploeg van José Mourinho eerst op een 2-0 achterstand stond tegen de laagvlieger uit de Premier League. Andre Gray verbaast zich over het povere niveau van the Red Devils en vond vooral middenvelders Marouane Fellaini en Paul Pogba tegenvallen tegen the Saints.

“Ze hebben Fellaini op het middenveld, maar Marouane Fellaini beschikt niet over het snelle voetenwerk”, analyseert de oud-voetballer bij beIN Sports. “En hoe Pogba speelt... Ik kan zijn huidige spel niet typeren, maar hij is zeker geen honderd miljoen euro waard zoals hij nu speelt voor Manchester United. Hij domineert geen wedstrijden.”

“Ik durf te wedden dat Mark Hughes (inmiddels voormalig manager van Southampton, red.) in de rust zei dat United (bij een 2-2 tussenstand, red.) Southampton bij de strot zou pakken in de tweede helft. Laten we de eerste vijftien tot twintig minuten erg alert zijn.. Het gebeurde nooit. Gewoon niet”, fileert Gray de passie bij de Engelse grootmacht.

United staat door het gelijkspel op 22 punten na 14 wedstrijden, reeds 16 punten minder dan koploper Manchester City. Woensdagavond neemt de formatie van Mourinho het op tegen Arsenal, dat momenteel op de vierde plek in de Premier League is terug te vinden. De Londenaren hebben tot op heden dertig punten verzameld.