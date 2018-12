Nieuw toernooi gaat waarschijnlijk ten koste van twee Nederlandse EL-plekken

In het huidige seizoen had Nederland nog met drie ploegen in de Europa League vertegenwoordigd kunnen zijn, maar hier komt vanaf het seizoen 2021/22 waarschijnlijk verandering in. De UEFA introduceert over ruim twee jaar namelijk een nieuw toernooi, voorlopig de ‘Europa League 2’ gedoopt, en de nummers vier en vijf van de Eredivisie stromen naar alle waarschijnlijkheid in die nieuwe competitie in.

De Europese voetbalbond wil er met de introductie van het nieuwe toernooi voor zorgen dat meer landen Europees voetbal gaan spelen en zal de huidige Europa League daarom inkrimpen van 48 naar 32 deelnemende teams. Dit betekent voor Nederland, dat dit seizoen nog met Feyenoord, AZ en Vitesse in de Europa League had kunnen spelen, dat er waarschijnlijk twee plekken in het huidige tweede Europese clubtoernooi verloren gaan.

Als Nederland in 2020 namelijk nog steeds elfde op de coëfficiëntenlijst van de UEFA staat, stroomt de nummer drie van de Eredivisie in de play-offronde van de Europa League in. De nummers vier en vijf moeten zich echter gaan richten op deelname aan de Europa League 2, aangezien zij respectievelijk in de derde en tweede voorronde van dat toernooi zullen moeten beginnen. Een kleine stijging op de coëfficiëntenlijst zal hier overigens geen invloed op hebben, aangezien de nummer tien er wel een vaste plek in de groepsfase van de Champions League bij krijgt, maar geen extra plekken in de Europa League.

De introductie van het nieuwe toernooi vormt wel een extra vangnet voor de Nederlandse ploegen die afvallen in de voorrondes van de Champions League en de Europa League. Als de nummer twee van de Eredivisie bijvoorbeeld verliest in de tweede voorronde van de Champions League, zal deze ploeg instromen in de derde voorronde van de Europa League. Als het ook hier misgaat volgt er nog een derde kans in de play-offronde van de Europa League 2.