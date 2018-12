Amrabat doet van zich spreken: ‘Als je niet speelt, ben je een miskoop’

Sofyan Amrabat tekende afgelopen zondag voor zijn eerste treffer voor Club Brugge, in het met 3-0 gewonnen thuisduel met Standard Luik. De 22-jarige middenvelder lijkt na een enigszins moeizame start zijn draai te hebben gevonden bij de Belgische topclub. “Je moet je kans grijpen”, zegt Amrabat op de officiële website van Club Brugge.

In de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (0-0) kreeg Amrabat zijn tweede basisplaats van het seizoen. Tegen die Borussen maakte hij indruk bij Club Brugge. “Ik laat mijn sterke punten door anderen beoordelen, ik praat liever niet over mezelf. Het belangrijkste is dat je er gewoon iedere week vol voor gaat en zorgt dat je elke dag beter wordt”, aldus Amrabat, die tegen Standard voor het eerst een basisplaats had in een competitiewedstrijd.

“Ik ben hier nu al een tijdje, maar het publiek kent me nog niet echt. Als je niet speelt, ben je een miskoop. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Dat is de voetballerij. Op training was ik goed bezig en de trainer gaf aan dat mijn kans wel zou komen. Tegen Zulte was ik al goed ingevallen en in Dortmund liep het vlot”, benadrukt de middenvelder. Hij werd afgelopen zomer door Club Brugge overgenomen van Feyenoord.

“Je weet dat alle uren die je maakt op de trainingen niet voor niks zijn. Ik word fitter en sterker en dat merk ik nu ook in de wedstrijden. Het is heel mooi dat je die waardering krijgt, dat zij het ook zien. Je doet het uiteindelijk voor de supporters. Het is geweldig hoe zij ons aanmoedigen, een echte twaalfde man”, besluit Amrabat, die afgelopen zondag na de wedstrijd tegen Standard toegezongen werd door de aanhang van Club Brugge.