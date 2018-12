Ajacied is terug: ‘Ik heb vaak gedacht dat het niet meer goed zou komen’

Daley Sinkgraven speelde zondag zijn eerste wedstrijd voor Ajax sinds 18 november 2017, toen hij meedeed tegen NAC Breda (0-8 winst). De middenvelder kwam zondag na 78 minuten binnen de lijnen voor Zakaria Labyad en zegt in een interview met De Telegraaf dat hij terug wil naar het niveau dat hij onder Peter Bosz haalde.

“Ik vond de ontvangst hartstikke mooi. Die zorgde voor kippenvel. Maar ik wil nu niet al te hard juichen, want ik ben wat ingetogener geworden”, aldus de 23-jarige Sinkgraven, die kampte met een knieblessure. De linkspoot zit naar eigen zeggen op ‘zeventig procent’ wat conditie betreft en is al lang blij dat hij minuten kan maken.

Er zijn momenten geweest waarop Sinkgraven het door alle tegenslagen moeilijk vond om ‘positief te blijven’, zo voegt hij er in de krant aan toe: “Ik heb vaak genoeg gedacht dat het niet meer goed zou komen. Het was één plek, waar ik last van hield.”

“Ik heb er een paar heel donkere dagen tussen gehad. Dagen waarop ik het niet meer zag zitten, geen zin had om weer de gym in te gaan. Dan zag ik de jongens het veld opstappen en dat was heel frustrerend. Er waren jongens, zoals Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar, die zagen dat ik mijn lach was verloren. Dan vroegen ze me hoe het met me ging en gaven ze me een aai over mijn bol.” Sinkgraven speelde tot dusverre 76 wedstrijden in het eerste van Ajax.