‘Zoals hij tegen PSV speelt, denk ik dat hij de Engelse subtop aankan’

Tonny Vilhena speelde zondag een uitstekende wedstrijd tegen PSV (2-1) en had met zijn spel een groot aandeel in de overwinning. Marcel Peeper, voormalig linkshalf van onder meer FC Twente en het Nederlands elftal, noemt de middenvelder in De Telegraaf ‘een pitbull’.

“Hij was overal te vinden en toonde zich ijzersterk in de duels. Met zijn loopvermogen en goede passes had hij een belangrijk aandeel in de overwinning van Feyenoord. Hij zette de achterhoede van PSV continu onder druk. Bij het Nederlands elftal vond ik Vilhena ook al een goede indruk maken. Dat geeft zo’n jongen toch vertrouwen. Hij heeft die lijn doorgetrokken bij Feyenoord en is een waardevolle speler voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.”

De 23-jarige Vilhena flirtte eerder meermaals met een vertrek uit De Kuip en ondanks dat hij nog een contract heeft tot medio 2020, is het niet ondenkbaar dat de linkspoot aan zijn laatste seizoen bezig is bij Feyenoord. De 53-jarige Peeper vraagt zich af waar het ‘plafond’ ligt van de vijftienvoudig international van Oranje, zo voegt hij er in de krant aan toe.

“Zoals hij tegen PSV speelde, denk ik dat hij ook bijvoorbeeld de subtop in Engeland aan zou kunnen. Maar dan moet hij wel elke week dit niveau halen. Dat is voor hem nu de grootste uitdaging en dat is niet makkelijk.” Vilhena kwam tot dusverre 234 wedstrijden in actie voor Feyenoord en daarin was hij goed voor 35 doelpunten en 23 assists.

Jörgensen

Nicolai Jörgensen viel in het duel met PSV geblesseerd uit en volgens De Telegraaf vreest Feyenoord dat de aanvaller er meerdere weken uitligt. De Deen kampt met een hamstringblessure en wordt maandag onderzocht door de medische staf. “Bij Nico voelde het niet goed. We gaan kijken hoe het is”, reageert Van Bronckhorst.