Gemiste strafschop voorkomt beste thuisreeks van Vitesse in jaren

De wedstrijd tussen Vitesse en FC Emmen in de Eredivisie heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De ploegen van Leonid Slutsky en Dick Lukkien bleven in Arnhem op een gelijkspel steken: 1-1. Vitesse liet daarmee de kans liggen om voor het eerst sinds oktober 2015 vier opeenvolgende thuiszeges in de Eredivisie te boeken. De Arnhemmers zijn op een vijfde plek in de Eredivisie terug te vinden, terwijl FC Emmen elf plaatsen lager staat.

Vitesse zette FC Emmen in de openingsfase vast op eigen helft. Grote kansen leverde dat, ondanks een onzeker moment van Kjell Scherpen, echter niet op. In de twintigste minuut liet de doelman zich niet verrassen door een hakje van Bryan Linssen. Luttele minuten later beet het team van Lukkien van zich af. Na een goede pass van Caner Cavlan schoot Anco Jansen vanuit een moeilijke hoek over.

FC Emmen leek beter in de wedstrijd te komen, maar kreeg juist in die fase de 1-0 om de oren. Linssen kopte na een half uur spelen knap raak na een afgemeten voorzet vanaf rechts van Roy Beerens en scoorde daarmee voor de derde wedstrijd op rij: 1-0. Alexander Büttner liet dik vijf minuten later een dot van een kans liggen om Vitesse op 2-0 te zetten. Van dichtbij joeg de verdediger de bal over de kruising. De laatste kans in de eerste helft was voor FC Emmen: Eduardo redde op een kopbal van Jansen.

Zes minuten na de onderbreking verscheen de 1-1 op het scorebord in GelreDome. Een schot van Glenn Bijl werd nog gekeerd door Eduardo, maar in de rebound kopte Cavlan raak. In het restant van de tweede helft hielden de teams elkaar aanvankelijk in evenwicht, al drong Vitesse aan in de hoop de vierde plaats veilig te stellen. Een schot van Martin Ödegaard ging niet ver over, Vyacheslav Karavaev schoot op de vuisten van Scherpen en Danilho Doekhi miste van dichtbij.

Tot overmaat van ramp miste Linssen een penalty in de slotfase, na een domme charge van Gersom Klok. De maker van de eerste Arnhemse goal gleed weg op het moment dat hij wilde uithalen en schoot over. Niet veel later werden de spelers van Vitesse boos nadat scheidsrechter Siemen Mulder ook na contact met de videoarbitrage geen strafschop gaf voor een vermeende handsbal van Klok.

Zilveren Vitessenaar

Guram Kashia werd zaterdagavond tot Zilveren Vitessenaar benoemd. De voormalige captain van Vitesse nam in de rust afscheid van de club en de supporters. De verdediger, nu uitkomend voor San Jose Earthquakes, werd door Vitesse-directeur Joost de Wit onderscheiden. De onderscheiding Zilveren Vitessenaar wordt uitgereikt aan personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de club. Vaak betreft het vrijwilligers of andere functionarissen. Ook oud-spelers als Ben Hofs, Edward Sturing, John van den Brom en Theo Janssen viel de onderscheiding ten deel.