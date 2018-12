Perisic wees Engelse grootmacht af: ‘Ik was dicht bij een vertrek’

Ivan Perisic was in de zomer van 2017 dicht bij een overstap naar Manchester United. De Kroatisch international geeft aan dat hij zich gevleid voelde door de interesse van manager José Mourinho. De 29-jarige buitenspeler koos er uiteindelijk toch voor om bij Internazionale te blijven. Luciano Spalletti speelde volgens hem een grote rol in zijn langere verblijf in Milaan.

“Het klopt dat er een aanbieding van Manchester United op tafel lag. Ik was erg dicht bij een vertrek bij Inter”, onthult Perisic in een interview met FourFourTwo. “Toen Luciano Spalleti in juni 2017 bij ons kwam, maakte hij duidelijk dat hij me niet kwijt wilde. Dat was erg bemoedigend. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn besluit om bij Inter te blijven. In het voetbal zijn kleine details in dit soort situaties soms doorslaggevend.”

“Bewondering van een trainer als Mourinho is zeker iets waar ik me gevleid door voelde”, vervolgt Perisic. “Het was een bevestiging voor mijn harde werken en goede optredens. Als je geprezen wordt door iemand als Mourinho, een manager van een grote club als Manchester United, dan is het moeilijk om niet na te denken over een dergelijke aanbieding. Ik ben blij dat hij me hoog heeft zitten. Dit soort dingen motiveren me om hard te werken en trainen.”