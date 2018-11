‘Ik wil die tijd bij PSG vergeten, ik denk aan de tijden dat ik gelukkig was'

Lucas Moura stond tussen 2013 en 2018 onder contract bij Paris Saint-Germain, maar kwam in zijn laatste halfjaar in Parijs amper aan spelen toe. Komende zondag wacht voor de Braziliaan een weerzien met Unai Emery, als Arsenal en Tottenham Hotspur elkaar treffen in de Premier League. Lucas wil in dat duel graag het ongelijk van de Spaanse oefenmeester aantonen.

“Ik geloof in mijn talent en mijn kwaliteiten. Dat ga ik proberen te laten zien aan hem in deze wedstrijd met Tottenham. Ik wil de laatste maanden bij Paris Saint-Germain vergeten, ik denk liever aan de tijden dat ik gelukkig was en we veel prijzen wonnen. In het laatste jaar heb ik veel geleerd en ben ik volwassen geworden. Daardoor ben ik nu sterker en meer ervaren”, zegt Lucas in gesprek met verschillende Engelse media.

“Het is me niet duidelijk waarom ik in het laatste halfjaar amper aan spelen toekwam. Ik zat al vijf jaar bij Paris Saint-Germain, was gelukkig en we wonnen veel prijzen”, vervolgt de 26-jarige vleugelaanvaller. “Ik heb niets tegen Unai, ik respecteer hem en zijn beslissing. Voor hem is het ook lastig, omdat hij maar elf spelers kan opstellen. Hij is een goede trainer, iemand die van zijn vak houdt en dat graag wil overbrengen aan zijn spelers.”

“Ik wil niet terugkijken en kijk liever vooruit”, aldus Lucas, die vorig jaar werd overgenomen door Tottenham Hotspur en dit seizoen tot dusver achttien wedstrijden speelde. “Ik geloof echt in deze club en denk dat we de Premier League kunnen winnen. Dat is lastig, maar Leicester City is er ook in geslaagd om kampioen te worden. We hebben dit seizoen al verschillende grote wedstrijden gewonnen en Arsenal is de volgende.”