VIDEO - Ajax Onder-19 maakt gehakt van AEK Athene in Youth League

Ajax Onder-19 heeft dinsdagmiddag kinderlijk eenvoudig gewonnen van AEK Athene in de Youth League. De ploeg van trainer John Heitinga haalde flink uit: 1-8. Door de ruime overwinning komt Ajax op 11 punten uit 5 wedstrijden en blijft het koploper in groep E. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel in Griekenland.