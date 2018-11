‘Tuchel botste paar uur voor beslissende kraker opnieuw met contractrebel’

Adrien Rabiot begint woensdagavond niet in de basis tegen Liverpool, maar de middenvelder zit wel op de bank en die beslissing van Thomas Tuchel heeft in Frankrijk voor enige verbazing gezorgd. Een aantal Franse media berichtten woensdag namelijk dat de middenvelder en Tuchel het een paar uur voor de start van de wedstrijd met elkaar aan de stok hebben gekregen en de verwachting was dat de trainer Rabiot helemaal buiten de selectie zou houden.

Het conflict, dat onder meer wordt gemeld door ESPN en Foot 365, ontstond dinsdagavond toen op de afsluitende training duidelijk werd dat Rabiot niet met de beoogde basiself zou meespelen. De middenvelder liet daarop duidelijk zijn onvrede blijken en zou woensdagmiddag opnieuw in conflict zijn geraakt met Tuchel, die hem desondanks wel op de bank heeft laten plaatsnemen.

“Het is een tactische beslissing. Ik wil dat Marquinhos, Presnel Kimpembe en Thilo Kehrer allemaal spelen. Het is een tactisch besluit en geen boodschap van mijn kant”, verklaarde de trainer zijn keuze voor het duel. Rabiot is de afgelopen maanden vaker in het nieuws gekomen aangezien hij over een aflopend contract beschikt en niet van zins lijkt om bij te tekenen. Dit heeft geleid tot interesse van onder meer Barcelona en Juventus en de Catalanen lijken momenteel over de beste papieren te beschikken om Rabiot aankomende zomer transfervrij in te lijven.

De nieuwe ophef komt voor Tuchel op een slecht moment. De trainer moet woensdagavond in eigen huis met PSG van Liverpool winnen om over the Reds heen te gaan in de poule, terwijl ook Napoli, dat het tegelijkertijd opneemt tegen Rode Ster Belgrado, een punt meer heeft. De Duitse oefenmeester heeft Neymar en Kylian Mbappé wel terug voor de kraker tegen de Engelsen, terwijl Thomas Meunier om ‘persoonlijke redenen’ ontbreekt.