Hamsik was dicht bij overstap naar Bundesliga: ‘Het verliep niet gemakkelijk’

Marek Hamsik staat sinds 2007 onder contract bij Napoli, nadat hij werd overgenomen van Brescia. Het had niet veel gescheeld, of de aanvoerder van i Partenopei was twee jaar geleden uit Napels vertrokken. De Slowaakse middenvelder was in vergevorderde onderhandelingen met Borussia Dortmund, zo vertelt hij in gesprek met BILD.

“Ik was dicht bij een overstap naar Borussia Dortmund. Het is waar dat ik met hen heb onderhandeld. Die onderhandelingen verliepen niet gemakkelijk, want ik kreeg te horen dat ze eerst spelers moesten verkopen voordat ze iemand konden aantrekken. De gesprekken duurden tot augustus. Toen de voorbereiding met Napoli op het nieuwe seizoen weer begon, wilde ik niet meer vertrekken”, vertelt Hamsik, die afgelopen zomer ook in verband gebracht werd met een vertrek bij Napoli.

“Toen ik bij Napoli kwam, was het team nog niet zo goed. Maar we zijn enorm gegroeid en hebben samen wat opgebouwd”, vervolgt de Slowaakse middenvelder, wiens contract in het zuiden van Italië nog loopt tot medio 2020. “Barcelona en Real Madrid zijn altijd aantrekkelijk geweest voor mij, maar ik heb nergens spijt van. Ik zou nu exact dezelfde keuzes maken als ik in het verleden heb gedaan.”

Carlo Ancelotti volgde Maurizio Sarri afgelopen zomer op als trainer van Napoli en Hamsik is te spreken over de ervaren oefenmeester. “Hij is een geweldige coach, weet hoe een team werkt en hoe hij met professionals moet omgaan. Ancelotti is een persoon die zichzelf geliefd weet te maken, hij heeft zoveel gewonnen en raakt niet snel in paniek. Hij is eigenlijk ijskoud.”