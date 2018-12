‘Feyenoord wilde een gesprek, maar ik had Ajax mijn jawoord al gegeven’

EINDHOVEN - Branco van den Boomen werd op jonge leeftijd aangetrokken door Ajax, maar kwam tekort om door te breken in het eerste elftal. De middenvelder versleet verschillende Eredivisie-clubs en is inmiddels bezig aan zijn tweede periode bij FC Eindhoven, waar hij dit seizoen misschien wel het beste voetbal uit zijn carrière speelt. We zochten de 23-jarige aanvoerder op in het Jan Louwers Stadion en spraken met hem onder meer over zijn tijd bij Ajax, sc Heerenveen en Eindhoven.

Door Yanick Vos

Van den Boomen begon met voetballen bij RKVVO uit Veldhoven, samen met zijn neef Clint Leemans. De twee staken er met kop en schouders bovenuit. In 2004 vertrok Leemans naar de jeugdopleiding van PSV, terwijl Van den Boomen in datzelfde jaar werd opgenomen in de jeugdopleiding van Willem II. In Tilburg behoorde hij steevast tot de betere spelers en uitnodigingen voor de jeugdteams van het Nederlands elftal waren hem dan ook niet vreemd. Een stap hogerop kon niet uitblijven en de keuze viel in de zomer van 2011 op Ajax. “Feyenoord had ook een gesprek aangevraagd, maar toen had ik Ajax mijn jawoord al gegeven”, zegt de voormalig jeugdinternational in gesprek met Voetbalzone, officieel mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie. “Dat gesprek heb ik nooit gehad.”

“Vanuit Ajax zeiden ze dat ze me een jaar lang gevolgd hadden toen ik bij Willem II/RKC speelde. Ik zat toen ook bij het Nederlands jeugdelftal met veel jongens van Ajax. Ze vertelden dat ze 25 wedstrijden van me hadden gezien. Ik ging op gesprek bij Jan Olde Riekerink, dat was toen het hoofd van de jeugdopleiding”, vervolgt hij. “Na dat gesprek wilde ik de stap maken en ben ik naar Ajax gegaan. Ik woonde toen nog in Veldhoven en daar ben ik ook blijven wonen. Ik ging iedere dag met het busje op en neer, een pittige tijd. School deed ik bij Ajax. Iedere ochtend ging ik naar Ajax toe. Ik trainde, ging naar school en trainde vervolgens nog een keer. En dan weer naar huis.”

Van den Boomen kwam bij Ajax terecht in de B1. Hij had weinig moeite om aan te haken op het niveau en speelde onder trainer Orlando Trustfull op zijn favoriete positie op het middenveld. Dat veranderde toen hij in de A1 en later voor Jong Ajax zou spelen. “Gery Vink had mij in de A1 al een keer achterin gezet”, aldus Van den Boomen, die een driejarig contract bij Ajax tekende. “Later hadden ze bij Jong Ajax een centrale verdediger nodig en werd ik doorgeschoven. Ik speelde in de eerste divisie als centrale verdediger, maar voelde aan alles dat het mijn positie niet was. Ze zagen mij als een centrale verdediger, maar ik zag mezelf als een middenvelder. Riechedly Bazoer kwam toen van PSV naar Ajax en dat was voor mij het kantelpunt. Dat was de reden dat ze mij naar achteren haalden, want ze wilden mij wel laten spelen.”

Van Ajax naar FC Eindhoven

In de zomer van 2014 liep het contract van Van den Boomen af en Ajax besloot niet te vernieuwen. “Dat was lastig, maar ik accepteerde het wel. Ik zag dat ik er toen nog niet klaar voor was”, klinkt het. Vanuit de Eredivisie was er meer dan genoeg interesse voor Van den Boomen. “Er kwamen veel Eredivisie-clubs, maar daar zou ik in het tweede elftal moeten beginnen omdat ik pas net A-junior was geweest. Ik wilde de eerste divisie niet inruilen voor de beloftencompetitie en toen heb ik voor FC Eindhoven gekozen.”

Van den Boomen maakte transfervrij de overstap naar FC Eindhoven en kende een topseizoen. Hij speelde alles op zijn favoriete positie op het middenveld en eindigde met zijn club op de tweede plaats in de eerste divisie. Zijn goede seizoen in Eindhoven werd beloond met een transfer naar sc Heerenveen. “Achteraf kun je zeggen dat ik die stap misschien te snel heb gemaakt. Maar als je zo’n kans krijgt... Ik begon nog goed. Ik was basisspeler en kreeg complimenten van buitenaf en de trainers. Maar toen kwam de trainerswissel."

Dwight Lodeweges vertrok en Foppe de Haan was zijn vervanger. “Het spel veranderde en daar paste ik minder goed in", kijkt Van den Boomen terug. "Als de trainer was gebleven, was het misschien anders gelopen. Voetbal is soms ook op het juiste moment op de juiste plek zijn, denk ik. Uiteindelijk moet je het zelf doen, alleen moet je ook geluk hebben met bepaalde dingen. Bij mij zat het de laatste jaren misschien een beetje tegen. Gelukkig zit er nu een stijgende lijn in wat betreft mijn loopbaan.”

Van den Boomen kwam in het seizoen 2015/16 tot 23 wedstrijden voor Heerenveen. In de zomer van 2016 werd hij verhuurd aan Willem II, de club waar hij werd opgeleid. Door een knieblessure stond hij echter maanden aan de kant en kwam hij slechts tot een handvol wedstrijden voor de Tricolores. “Toen ik terugkwam bij Heerenveen wilden ze dat ik bleef, maar ik zou daar zesde middenvelder worden. Ondanks dat mijn contract doorliep kon ik uiteindelijk transfervrij weg. Van Jurgen Streppel mocht ik weg, dat maakte het makkelijker.”

Tweede periode bij FC Eindhoven

Met een transfervrije status had de toen 21-jarige Van den Boomen over belangstelling niet te klagen. “Ik wilde weer écht gaan voetballen, élke week spelen. Ik had andere opties, maar speelde op safe en ging terug naar FC Eindhoven. Ik had eerder al een goede tijd in Eindhoven gehad en het leek mee goed om terug te keren.” Het bleek een verstandige keuze, want vorig seizoen speelde Van den Boomen alles. Opnieuw kwam er interesse op gang, maar dit keer liet hij zich niet verleiden tot een overstap. “Ik stond er wel voor open, maar misschien was het ook weer te vroeg geweest. Ik vind het absoluut niet erg om hier nu voor een tweede jaar te spelen.”

Wie Van den Boomen ziet spelen zal beamen dat FC Eindhoven niet zijn plafond is. De 23-jarige captain is bezig aan een sterk seizoen en werd de afgelopen weken twee keer verkozen in het Keuken Kampioen Divisie Team van de Week. Van den Boomen creëerde dit seizoen meer kansen voor zijn ploeggenoten in de Keuken Kampioen Divisie dan iedere andere speler (52). Met vier doelpunten in vijftien wedstrijden is hij tevens bezig aan zijn meest productieve seizoen ooit. “En ik geef meer assists, daar ben ik blij mee. Het is soms lastig te zeggen, maar ik denk niet dat FC Eindhoven mijn plafond is. Als je kijkt naar het einde van vorig seizoen en mijn begin van dit seizoen, dan zie je al wel dat er een groot verschil in zit. Als ik deze lijn kan doortrekken dan denk ik dat ik aan het einde van het seizoen klaar ben om een stap te maken naar de Eredivisie of een andere competitie.”