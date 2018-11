‘Woestijnvos’ schittert in Eredivisie: ‘Een beetje gok was dit dus wel’

Oussama Darfalou sloot zich afgelopen zomer aan bij Vitesse. De voormalig aanvaller van het Algerijnse USM Algiers gold in Arnhem in eerste instantie als back-up voor Tim Matavz, maar door een blessure van de Sloveen krijgt Darfalou de kans. Leonid Slutsky erkent dat Vitesse ‘een gok’ heeft genomen door afgelopen zomer voor de 25-jarige spits te kiezen.

“Vitesse had afgelopen zomer een tweede spits nodig”, legt de trainer in gesprek met de Gelderlander uit. “Dat is een lastige positie om in te kleden. Niemand komt graag voor de bank. Wij vonden Thomas Buitink achter Matavz nog te jong. Oussama was transfervrij en bracht kwaliteiten mee. Snelheid, lengte, kracht en een geweldige mentaliteit. Maar hij moest ook stappen maken. Een beetje gok was dit dus wel. Maar geldt dat niet voor elke transfer?”

Slutsky geeft aan dat Darfalou bij binnenkomst nog veel verkeerd deed. “Maar dat was ook logisch. Hij kwam terecht in een nieuw land, andere cultuur en zat met een taalbarrière. Darfalou heeft zich snel aangepast.” De Gelderlander concludeert dat Vitesse met 'de woestijnvos' geen nieuwe Luc Castaignos in huis heeft. De Nederlander kon vorig seizoen als tweede spits achter Matavz niet imponeren.

Darfalou maakt wel een goede indruk. De Algerijn heeft het naar zijn zin bij de Arnhemmers. “Ik ben gelukkig bij Vitesse. Ik ben hier ontzettend goed opgevangen. Ik sprak in het begin alleen Frans en Arabisch. De Engelse les werpt zijn vruchten af. De communicatie verloopt nu soepel. (...) We staan er goed op. En ik ontwikkel me verder. Ik ben hier voor de goals en voor het team. Ik wil nog veel meer.”