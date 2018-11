Ödegaard blinkt uit zonder te scoren in ijzersterke eerste helft

Vitesse heeft voor het eerst dit seizoen twee opeenvolgende competitiewedstrijden in winst omgezet. De ploeg van Leonid Slutsky speelde zondagmiddag een ijzersterke eerste helft tegen Willem II, waarin het met drie doelpunten afstand nam. Na rust kwam Willem II terug tot 1-3. Vitesse neemt dankzij de zege de vierde plek in, want men heeft een iets beter doelsaldo dan FC Utrecht.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Vitesse: in de tweede minuut ging Oussama Darfalou alleen af op Timon Wellenreuther, maar hij speelde de bal iets te ver voor zich uit en stuitte op de keeper. Na dertien minuten speelde Darfalou toch een grote rol bij het openingsdoelpunt. Thulani Serero en Martin Ödegaard verdeelden het spel, Darfalou had een schitterende hakbal in huis en Matús Bero schoot tegendraads raak in de verre hoek. Willem II kon zich niet meteen herpakken, want Vitesse stond compact en stond niet toe dat de thuisploeg grote kansen creëerde.

Sterker nog: het werd veel erger voor Willem II. Darfalou slaagde er na 34 minuten alsnog in om zijn naam op het scoreformulier te krijgen, nadat Fran Sol de bal zomaar inleverde bij Ödegaard. De Noor zag Bero vrijlopen, die leek te scoren. Er zat echter nog een Tilburgse voet tussen en uiteindelijk was het Darfalou die toesloeg bij de tweede paal. Vlak voor rust bepaalde Bryan Linssen de ruststand op 0-3, na een perfecte voorzet van Ödegaard. Een hels fluitconcert klonk in het Koning Willem II Stadion na het rustsignaal.

In de tweede helft liet Sol een goede kans op de 1-3 liggen: na een goede voorzet van Diego Palacios knikte de Spanjaard een meter naast. Bovendien dwong Aras Özbiliz doelman Eduardo Carvalho tot een redding met een schot bij de tweede paal. Vitesse was niet meer zo dominant als voor rust en daardoor kon Sol er toch 1-3 van maken, uit een penalty die hij zelf had verdiend na een beuk van Rasmus Thelander. Vitesse boekte evenwel de tweede uitzege van het seizoen en stijgt naar de vierde plek. Willem II blijft dertiende staan in de Eredivisie.