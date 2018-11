Tévez woest: ‘Twee spelers in het ziekenhuis, de rest moest overgeven’

Carlos Tévez is woedend op de CONMEBOL. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond wilde dat de wedstrijd tussen River Plate en Boca Juniors in de finale van de Copa Libertadores zaterdagavond 'gewoon' doorgang zou vinden, nadat de spelersbus van Boca voor het stadion El Monumental werd bekogeld met onder meer traangas. Tévez vindt dat de bond zich moet schamen.

"Ik zeg dat namens mezelf; als iemand me daarvoor wil schorsen, dan accepteer ik dat", aldus de aanvaller, die aangeeft dat aanvoerder Pablo Pérez van Boca in het ziekenhuis lag op het moment dat de CONMEBOL eiste dat het duel zou doorgaan. "Het is een schande. Er zijn uiteindelijk twee spelers naar het ziekenhuis gegaan. De rest moest overgeven, onder wie ik."

"Sommige spelers konden niet ademen. River Plate heeft er alles aan gedaan om te winnen, dus geef ze die beker maar gewoon", zei hij geïrriteerd in de Argentijnse pers. "Ze doen toch wel wat ze willen, dus laten we het alsjeblieft ergens anders over hebben. Als dit was gebeurd in ons stadion, waren we al lang gediskwalificeerd en had River gewonnen."

Aanvoerder Pérez kon de pers nog te woord staan, met oogverband. "Het doet pijn", zei de middenvelder. "Dit had een feest moeten worden, geen oorlog. Ik heb last van mijn oog: er zijn een paar wonden ontstaan na het weghalen van glasscherven uit mijn oog." Het plan is om de wedstrijd zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd in te halen, maar daar is nog geen zekerheid over. "Of ik dan kan spelen? Daar wil ik niet over praten, ik ben er helemaal klaar mee."