Manchester City geeft voetbalshow weg; Alexander-Arnold scoort fraai

Manchester City en Liverpool hebben zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Premier League. Koploper Manchester City won na een ijzersterke eerste helft met 0-4 van West Ham United, terwijl Liverpool het een stuk lastiger had op bezoek bij Watford, maar uiteindelijk ook met ruime cijfers zegevierde (0-3). Beide teams blijven zodoende na dertien competitieduels ongeslagen; het verschil op de ranglijst bedraagt twee punten in het voordeel van the Citizens.

West Ham United – Manchester City 0-4

Het begin van Manchester City was indrukwekkend te noemen. De regerend landskampioen zette West Ham United vanaf het beginsignaal vast op eigen helft en had uiteindelijk slechts elf minuten nodig om op voorsprong te komen. Een voorzet van Raheem Sterling belandde via het been van een verdediger bij de eerste paal, waarna David Silva beheerst afrondde. Acht minuten later bracht Sterling zelf de 0-2 op het scorebord, door een voorzet van Leroy Sané binnen te lopen.

West Ham Uitend kreeg daarna via Marko Arnautovic een goede mogelijkheid, maar de ploeg van Manuel Pellegrini was simpelweg niet opgewassen tegen het aanvalsgeweld van the Citizens en moest elf minuten voor rust voor een derde maal vissen. Sané stuurde Fabián Balbuena het bos in na een voorzet van Sterling, waarna hij de bal eenvoudig kon binnen schuiven. In de tweede helft nam de voetbalmachine van Guardiola gas terug. Sterling en Sergio Agüero lieten goede kansen onbenut, alvorens Sané in de derde minuut van de blessuretijd alsnog voor de 0-4 tekende.

Watford – Liverpool 0-3

Het publiek op Vicarage Road kreeg een bijzonder aantrekkelijke openingsfase voorgeschoteld. Gerard Deulofeu dacht Watford al na twee minuten op voorsprong te brengen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort erna was Deulofeu opnieuw gevaarlijk: na goed voorbereidend werk van Troy Deeney miste hij uit kansrijke positie. Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis, stelde zelf teleur in de eerste helft en wist de verdediging van Watford, waar Daryl Janmaat nog altijd ontbrak vanwege blessureleed, lange tijd nauwelijks aan het wankelen te brengen. Toch moest Ben Foster op slag van rust nog driemaal gestrekt na pogingen van Roberto Firmino, Sadio Mané en Mohamed Salah. Namens Watford dwong Roberto Pereyra Alisson Becker nog tot een redding in een doelpuntloze eerste helft.

In de tweede helft tapte Liverpool uit een ander vaatje. De ploeg van manager Jürgen Klopp leek kort na de onderbreking echter zeer goed weg te komen, doordat een charge in het strafschopgebied van Andrew Robertson op Will Hughes onbestraft werd gelaten door scheidsrechter Jonathan Moss. Watford hield daarna lang stand, maar halverwege het tweede bedrijf zorgde Salah toch nog voor opluchting bij Liverpool. De Egyptische sterspeler verschalkte Foster na een voorzet van Mané. Trent Alexander-Arnold stelde de buit daarna uit een vrije trap veilig voor Liverpool, dat in de absolute slotfase via Firmino nog voor een derde maal toesloeg. Tussendoor was Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson met zijn tweede gele kaart van de middag van het veld gestuurd.