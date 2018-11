‘Bolt kan in Turkse Süper Lig spitsenduo gaan vormen met Robinho’

Usain Bolt is nog altijd op zoek naar zijn eerste dienstverband als profvoetballer. Mogelijk maakt de 32-jarige oud-atleet zijn debuut in het betaald voetbal in de Turkse Süper Lig, want TRT Spor weet te melden dat Sivasspor een poging gaat ondernemen om de Jamaicaan binnen te halen.

De voormalig sprinter liep afgelopen tijd stage bij Central Coast Mariners en kon bij de Australische club een contract tekenen. Bolt vroeg echter een behoorlijk hoog salaris, waar Central Coast Mariners niet aan wilde voldoen. De Jamaicaan, die eerder meetrainde bij Borussia Dortmund en Strömsgodset IF, had tevens de mogelijkheid om op Malta voor Valletta FC te gaan spelen, maar veegde dat aanbod van tafel.

Het Mexicaanse Olé kwam woensdag met het nieuws dat ook Dorados de Sinaloa, waar Diego Maradona trainer is, Bolt graag wil binnenhalen. Naast Sivasspor en Dorados zou hij nog diverse andere aanbiedingen hebben, vanuit de hele wereld. Sivasspor is momenteel de nummer elf van de Turkse Süper Lig en heeft met Robinho, Arouna Koné en Douglas Santos een aantal bekende namen in huis.