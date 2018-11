‘Manchester City wint strijd om tienertalent uit Noorwegen’

Manchester City heeft de strijd om Oscar Bobb gewonnen. VG meldt dat de vijftienjarige jeugdspeler van Valerenga de overstap maakt naar de Etihad Campus wanneer hij zijn volgende verjaardag viert. De clubs hebben de deal nog niet bevestigd.

Bobb speelde voorheen in de jeugdopleiding van FC Lyn en maakte op tienjarige leeftijd de overstap naar FC Porto. De FIFA zette echter een streep door die overstap omdat de club uit Portugal de regels omtrent het aantrekken van minderjarige spelers zou hebben overtreden. Internationaal sporttribunaal CAS stelde de FIFA vervolgens in het gelijk.

De overstap had alléén doorgang kunnen vinden indien FC Porto kon aantonen dat de speler naar Portugal was verhuisd om ‘niet voetbalgerelateerde redenen’. Moeder Turid Gunnes claimde dat ze naar Portugal was verhuisd omdat ze daar een doorstart wilde maken in haar carrière als actrice, maar daar was volgens de FIFA en het CAS weinig van waar.

De wereldvoetbalbond kwam tot de conclusie dat het de moeder zelf was die tijdens een voetbaltoernooi in Noorwegen het eerste contact legde met FC Porto. Er werd een akkoord uit onderhandeld en daarop verhuisden Turid en Oscar naar Portugal. Bobb mocht niet voetballen voor Porto en speelt inmiddels voor Valerenga, maar het lijkt er dus op dat hij nu verder trekt naar Engeland.