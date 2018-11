Seedorf: ‘Hoop dat het vroeg of laat als coach mogelijk is om hier te werken'

Clarence Seedorf heeft sinds afgelopen zomer met Patrick Kluivert de leiding bij de nationale ploeg van Kameroen. De 42-jarige oud-international stond eerder aan het roer bij AC Milan, Shenzhen FC en Deportivo La Coruña. In gesprek met Sky Sports geeft Seedorf te kennen dat hij ooit in de Premier League hoopt te kunnen werken.

“Wie wil er niet in de Premier League werken? Tijdens mijn actieve carrière heb ik nooit in de Premier League kunnen spelen, dus ik hoop dat het vroeg of laat als coach mogelijk is om in Engeland te werken. Het is de mooiste competitie van dit moment, dus het zou een privilege zijn om hier ooit te mogen werken”, zegt Seedorf, die momenteel met de nationale ploeg van Kameroen in Engeland is. De Ontembare Leeuwen nemen het in Milton Keynes dinsdagavond op tegen Brazilië.

“Ik ben geen speler meer, dus moest vanaf nul beginnen. Als trainer verlies je vaker dan je wint, totdat je bij een grote club terechtkomt. Ik denk dat negentig procent van de trainers vaker verliest dan wint”, vervolgt de keuzeheer van Kameroen. “Ik streef ernaar om overal waar ik werk een positieve impact te hebben. Hier bij Kameroen willen we een positieve erfenis achterlaten. Dat kan gerelateerd worden aan resultaten, maar ook zeker aan het werk dat je verzet op dagelijkse basis.”

“In het mondiale voetbal is er een klein groepje elites, die in staat zijn om toernooien en competities te winnen. Maar dat betekent niet als je daar niet bijhoort, dat je geen speciale dingen kunt bereiken. Zo sta ik erin. We proberen nu bij Kameroen dingen te bereiken, waar de volgende generatie profijt van kan hebben”, besluit Seedorf.