‘De Guzman verdiende twee miljoen per jaar, waarom zei hij niets?’

Jonathan de Guzman deed zaterdag in gesprek met de Volkskrant een boekje open over een slepende buikblessure, die ertoe leidde dat zijn loopbaan bij Napoli ontspoorde en uiteindelijk zelfs een gevecht met technisch directeur Cristiano Giuntoli tot gevolg had. De huidige middenvelder van Eintracht Frankfurt zou door toedoen van de teamarts van i Partenopei een tijd lang met een onbehandelde sporthernia hebben rondgelopen, waardoor het voor hem onmogelijk was om zijn niveau te halen.

Raffaele Auriemma, Napoli-watcher namens Mediaset, legt de schuld van de hele situatie echter bij De Guzman zelf: “Er moet wat duidelijk gemaakt worden over de geruchten rond de vechtpartij tussen De Guzman en Giuntoli, want het is niet eerlijk om hem (Giuntoli, red.) nu af te branden”, vertelt de journalist bij Si Gonfia La Rete.

“Ik heb het een en ander over de zaak gelezen en mijn vraag aan De Guzman is: ‘Je verdiende twee miljoen euro per jaar zonder veel te doen en je stond maar zo af en toe op het veld, waarom heb je niet meteen wat gezegd?’ Hij heeft het verder niet aangekaart en geeft er nu drie jaar later een interview over, waarom niet na drie maanden? Ik weet zeker dat de fout bij De Guzman ligt.”

De middenvelder ging in zijn openhartige interview ook in op de poging van Napoli om hem te slijten aan het Sunderland van Dick Advocaat. Volgens Ariemma lagen de zaken echter iets anders dan De Guzman ze heeft geschetst: “Er lag wel degelijk een belofte om een transfer naar Sunderland te accepteren en de Engelsen zaten te wachten op de bevestiging van Giuntoli. De technisch directeur wachtte op zijn beurt weer op een telefoontje van De Guzman, maar die belde maar niet.”