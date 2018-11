‘Ik was aanwezig bij de gesprekken tussen Wenger en Real Madrid’

Arsène Wenger verliet Arsenal afgelopen zomer, waardoor er een einde kwam aan zijn periode van 22 jaar in Noord-Londen. De Fransman vierde in zijn tijd bij the Gunners grote successen en wist daarmee de aandacht van een aantal andere topclubs op zich gericht. Wenger kon namelijk rekenen op de verregaande interesse van onder meer Real Madrid, maar besloot uiteindelijk om de Engelsen trouw te blijven.

“Er zijn twee clubs geweest die hem altijd wilden hebben als trainer. Een daarvan was Bayern München, omdat hij vier verschillende talen spreekt. Ik ben ook aanwezig geweest bij gesprekken tussen Wenger en Real Madrid op een trainingscomplex in Italië, maar hij bleef uiteindelijk bij Arsenal”, onthult Charles Villeneuve, journalist en voormalig voorzitter van Paris Saint-Germain, in gesprek met Paris United.

De inmiddels clubloze Wenger wordt de afgelopen maanden in verband gebracht met een dienstverband bij PSG en Villeneuve zou dit toejuichen: “Ik denk dat hij veel bij kan dragen, alleen niet als voorzitter. De huidige president Nasser Al-Khelaifi doet zijn werk goed, maar het is wel zo dat grote clubs worden gecreëerd door grote leiders.”

“Een club wordt niet alleen gemaakt door grote spelers, dus ik zou de komst van Wenger bij Paris Saint-Germain toejuichen. De leiders van de club houden van Wenger, maar hij wilde eerder nooit komen. Hij is monogaam en zijn club was Arsenal”, sluit Villeneuve af. Wenger zou al enkele gesprekken gevoerd hebben met het leiderschap van PSG om alle voetbal gerelateerde zaken onder zijn hoede te nemen. De Fransman wil naar verluidt echter niet instappen zolang technisch directeur Antero Henrique bij de club werkzaam is.