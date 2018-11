Trainer wordt ontslagen in Keuken Kampioen Divisie: ‘Ik wil niet weg’

Gérard de Nooijer is niet langer de trainer van FC Dordrecht. De Schapenkoppen maken bekend dat de coach zondag op non-actief is gezet en dat beide partijen ernaar streven om de arbeidsovereenkomst ‘binnen enkele dagen op gepaste wijze te ontbinden’. Het contract van De Nooijer loopt na dit seizoen af.

De honneurs worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Scott Calderwood en Johan Versluis wordt aan de technische staf toegevoegd. De 49-jarige De Nooijer was sinds juli 2016 de trainer in het Riwal Hoogwerkers Stadion en daarvoor was hij als assistent- en interim-coach al verbonden aan het eerste elftal van FC Dordrecht.

FC Dordrecht staat na veertien speelronden met zes punten op een gedeelde laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zaterdag werd er met 0-3 verloren van FC Eindhoven. De laatste en enige zege van het seizoen dateert van 5 oktober, toen SC Cambuur op eigen veld met 3-1 werd verslagen.

“Ik heb met veel plezier bij Dordrecht gewerkt. Tot op het laatste moment”, reageert De Nooijer bij Voetbal International. “Ik heb alles gegeven. Als ze het niet voldoende vinden, is dat hun beslissing. Ik wil niet weg, de club wil van me af.” Volgens Voetbal International vond technisch directeur Peter Drijver De Nooijer ‘te veeleisend en te professioneel’ voor zijn spelers. En hij was niet tevreden over de sportieve prestaties.