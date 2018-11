‘Pablo Rosario is een voorbeeld voor iedereen en ook voor mij’

Laros Duarte maakte in de zomer van 2015 vanuit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam de overstap naar PSV, maar de middenvelder wacht na drie seizoenen nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Toch heeft Duarte de hoop op een doorbraak bij PSV nog altijd niet opgegeven.

De 21-jarige controleur komt in de Keuken Kampioen Divisie regelmatig aan spelen toe bij Jong PSV en wacht geduldig op zijn kans in het eerste. Hij spiegelt zich aan Pablo Rosario, die dit seizoen vrijwel uit het niets is uitgeroeid tot een vaste waarde op het middenveld van PSV en international van het Nederlands elftal. "De ontwikkeling die hij nu doormaakt, is fantastisch. Een voorbeeld voor iedereen en ook voor mij, nu hij vanuit Jong PSV deze stappen heeft kunnen zetten. Dat inspireert ons allemaal enorm", vertelt Duarte aan het Eindhovens Dagblad.

De jeugdinternational miste dit seizoen in de competitie nog geen wedstrijd voor Jong PSV: in veertien optredens scoorde hij nog niet, maar was hij al wel goed voor vier assists. Na ruim drie seizoenen staat de teller op 65 officiële wedstrijden op het tweede voetbalniveau van Nederland, maar Duarte wil meer: "Op mijn achttiende kwam ik hierheen met de ambitie om ooit in het Philips Stadion te spelen. Zolang het kan, geef ik daar alles voor. Lukt het niet, dan kom ik daar via een andere route", besluit hij strijdvaardig.