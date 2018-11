‘We zouden de Eredivisie uit moeten breiden naar twintig clubs’

Als het aan Sparta Rotterdam-voorzitter Rob Westerhof ligt, wordt de Eredivisie van achttien clubs uitgebreid naar twintig clubs. Hij is ervan overtuigd dat het op die manier makkelijker is voor de laagvliegers uit de competitie om hun jeugdopleiding overeind te houden.

Sparta degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie, net als FC Twente en Roda JC Kerkrade. Samen met clubs als NEC en Go Ahead Eagles wordt dit seizoen gestreden om promotie naar het hoogste niveau. Voor FC Twente, Roda JC en Sparta is het van groot belang om na een jaar alweer terug te keren naar de Eredivisie. Bij een langer verblijf in de Eerste Divisie lopen de inkomsten namelijk hard terug. “Het eerste jaar valt het nog enigszins mee. Dan heb je het over een teruggang in inkomsten van twintig procent”, aldus Westerhof in gesprek met De Telegraaf. “Maar als het niet lukt om direct terug te keren, kom je in een situatie terecht met veertig procent minder inkomsten ten opzichte van je Eredivisiebudget. Dat is enorm en de uitdaging is dan heel groot om bijvoorbeeld de jeugdopleiding overeind te houden.”

NEC degradeerde in 2017 uit de Eredivisie en slaagde er vorig seizoen niet in om te promoveren. “De Keuken Kampioen Divisie is een lastige competitie om in te spelen”, legt technisch directeur Remco Oversier uit. “Allereerst is de concurrentie groot met veel aansprekende teams, die hun sporen hebben verdiend in de Eredivisie. Daarnaast heb je de oneerlijke strijd die wordt veroorzaakt door de deelname van de Jong-teams. En ten slotte heb je ook nog eens te maken met het doorspelen in interlandperiodes, waardoor je belangrijke spelers mist. Alles bij elkaar levert dat een giftige cocktail op, waar je als club niet te lang in moet zitten.”

De plannen om de Eredivisie te laten krimpen naar zestien clubs zijn van de baan en dat werd dan ook met gejuich ontvangen bij Sparta “Als het aan mij ligt, gingen we zelfs nog een stapje verder”, aldus Westerhof. “En zouden we de Eredivisie uit moeten breiden naar twintig clubs net zoals in bijvoorbeeld Engeland en Spanje is gebeurd. Dat zou goed zijn voor het Nederlandse voetbal. Als je extra kansen geeft aan clubs om op het hoogste niveau te spelen, dan wordt het voor die clubs bijvoorbeeld ook gemakkelijker om de jeugdopleiding op niveau te houden. Dat heeft absoluut meerwaarde, als je ziet hoeveel internationals een club als Sparta de afgelopen jaren heeft opgeleid.”