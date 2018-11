Nederlander geniet: ‘Dat is een groot verschil met Niko Kovac’

Niko Kovac was vorig seizoen de gevierde man bij Eintracht Frankfurt. De Kroatische trainer pakte met de Bundesliga-club de DFB Pokal door in de finale af te rekenen met Bayern München (1-3), zijn huidige werkgever. Het vertrek van Kovac heeft niet slecht uitgepakt, constateert Jonathan de Guzman in een interview met Kicker.

De Guzman noemt Kovac 'een harde werker' die vooral de focus legde op het fysieke en mentale aspect. Opvolger Adi Hütter voegt daar iets aan toe, aldus de veertienvoudig Oranje-international. "Onder deze trainer lopen we ook veel en zijn we nog een stuk agressiever. We spelen ook aanvallender. Hoe gretiger je speelt, hoe meer doelpunten je maakt."

"We verdedigen hoger, in plaats van af te wachten. Dat is een groot verschil met Kovac", vervolgt de 31-jarige middenvelder, die bij Frankfurt onder meer samenspeelt met Jetro Willems, Filip Kostic en Sebastién Haller. “De teamspirit is ongelooflijk. Deze ploeg is op weg om een geweldig team te worden. Iedereen is goedgehumeurd en is gelukkig”, besluit De Guzman.