Bayern München komt met blessurenieuws; duel met Ajax onzeker

Bayern München kan de komende tijd geen beroep doen op James Rodriguez. De Duitse topclub meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de middenvelder een scheurtje in zijn linkerknie heeft opgelopen, zo heeft de medische staf van Bayern geconstateerd, waardoor de Colombiaan enkele weken niet in actie komt.

De spelmaker liep de blessure tijdens de training op en naar verwachting speelt hij in november geen wedstrijden meer. Op 12 december staat de Champions League-confrontatie met Ajax op het programma en het is momenteel onduidelijk of dat duel haalbaar is voor de middenvelder, die door der Rekordmeister wordt gehuurd van Real Madrid.

De 66-voudig international van Colombia speelt sinds de zomer van 2017 in Beieren en tot op heden kwam hij tot elf doelpunten en zestien assists in vijftig wedstrijden voor de Duitsers. Dit seizoen schippert de 27-jarige creatieveling tussen basis en bank. In de Bundesliga kwam hij tot dusver tot acht wedstrijden, waarvan hij er drie op de bank begon.