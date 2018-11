Dinsdag, 13 November 2018

Özil zegt ‘nee’ tegen weeksalaris van een miljoen

Manchester United gaat in januari waarschijnlijk niet de transfermarkt op. De slechte verstandhouding tussen José Mourinho en vicevoorzitter Ed Woodward is hier de belangrijkste reden voor. (The Independent)

Berkay Özcan kan een transfer naar de Turkse top maken. De aanvallende middenvelder van VfB Stuttgart, die nog vastligt tot medio 2021, is namelijk in beeld bij Besiktas en Fenerbahçe. (BILD)

Mesut Özil heeft bijzonder lucratieve aanbiedingen uit het Verre-Oosten laten schieten. De middenvelder van Arsenal kon elders ruim een miljoen euro per week gaan verdienen. (London Evening Standard) De middenvelder van Arsenal kon elders ruim een miljoen euro per week gaan verdienen.

Elseid Hysaj gaat Manchester United en Chelsea teleurstellen. De door de Engelse topclubs begeerde rechtsback is op dit moment met Napoli in gesprek over een nieuw contract. (Diverse Italiaanse media)

Terwijl Real Madrid nadenkt over het terughalen van Mario Hermoso, zijn er kapers op de kust verschenen. Arsenal is nu ook geïnteresseerd in de verdediger van Espanyol, die over een transferclausule van veertig miljoen euro beschikt. (Marca)