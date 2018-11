‘Sparta kan bod uit Italië op Jong Oranje-debutant verwachten’

Udinese heeft meer dan bovengemiddelde interesse in Deroy Duarte, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag. De Italiaanse club heeft Sparta Rotterdam inmiddels officieel op de hoogte gebracht van zijn belangstelling voor de middenvelder en bereidt op dit moment een bod voor, schrijft het weekblad.

De negentienjarige Duarte speelde vorig seizoen nog met de Spangenaren in de Eredivisie en is ook dit seizoen een vaste waarde in het team van trainer Henk Fraser. De rechtspoot kreeg onlangs zijn eerste oproep voor Jong Oranje en kan vrijdag tegen de Duitse leeftijdsgenoten in Offenbach zijn debuut gaan maken voor het een-na-hoogste vertegenwoordigende elftal.

Of Udinese Duarte, die bij Sparta nog vastligt tot medio 2021, al in de winterstop wil ophalen, of dat de Italianen willen wachten tot het einde van het seizoen, is nog niet duidelijk. Met Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en William Troost-Ekong spelen er al een aantal bekende gezichten bij de huidige nummer achttien van de Serie A.

