FC Groningen neemt afscheid van directeur Nijland: ‘Ik moet dit doen’

Hans Nijland is bezig aan zijn laatste seizoen als algemeen directeur van FC Groningen. De Trots van het Noorden heeft maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de sportbestuurder er aan het einde van de huidige voetbaljaargang een punt achter zet. Nijland trad in juni 1996 aan als commercieel manager bij de club, maar werd een halfjaar later al benoemd tot algemeen directeur. Zodoende is hij inmiddels ruim 22 jaar in dienst van FC Groningen.

“Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen”, licht hij zijn beslissing toe. “Eind vorig seizoen heb ik dit al besproken met mijn gezin. Nu is het moment daar. Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt, die de kar gaat trekken. Deze functie kost je zes, zeven dagen in de week en slurpt energie. De Raad van Commissarissen heeft nu voldoende tijd om een geschikte opvolger te vinden. Tot die tijd ga ik met de mensen op werkvloer nog vol aan de bak, want ik wil de club goed achterlaten. Ik ben namelijk niet alleen directeur van deze prachtige club, maar ook supporter.”

Maandagmiddag vanaf 15.30 uur licht Nijland op een persconferentie zijn vertrek verder toe. Nijland is de langst zittende algemeen directeur in het betaalde voetbal. Onder zijn leiding groeide Groningen uit tot een stabiele Eredivisie-club, hoewel het de laatste tijd minder voortvarend verloopt voor de Trots van het Noorden. Onder het bewind van Nijland werd onder meer een nieuw stadion gerealiseerd dat eerder Euroborg heette en tegenwoordig Hitachi Capital Mobility Stadion.

Na een afwezigheid van veertien jaar kwalificeerde Groningen zich in 2006 en 2007 twee jaar op rij voor Europees voetbal. Ook in 2014 werd Europees voetbal behaald. In 2015 won Groningen onder het bewind van Nijland de KNVB Beker, de eerste en tot nu toe enige tastbare hoofdprijs in de historie van de club. De laatste tijd verloopt het minder goed met de club. In de KNVB Beker werd Groningen uitgeschakeld door FC Twente en in de Eredivisie is men onderin de ranglijst terug te vinden. Twee overwinningen in de laatste twee competitieduels bieden echter hoop.