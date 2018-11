Superclásico eindigt onbeslist na spektakelstuk in Buenos Aires

River Plate heeft goede zaken gedaan in de eerste finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League. Los Millonarios speelden zondagavond in de zogeheten Superclásico met 2-2 gelijk tegen Boca Juniors en hopen het karwei nu over twee weken in het eigen Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti af te kunnen maken.

River Plate begon niet onaardig in het volgepakte en sfeervolle La Bombonera en kreeg kansen via Iván Rossi, Lucas Martínez en Rafael Borré. De thuisploeg hield stand en kreeg na een klein half uur een flinke domper te verwerken: Cristian Pavón liep een hamstringblessure op en moest zich laten vervangen door Darío Benedetto. Even later ontplofte La Bombonera, want Ramón Ábila knalde de bal via de handen van de keeper in het doel. 1-0 voor Boca.

Het team van Guillermo Schelotto kon echter niet lang van die voorsprong genieten: Lucas Pratto werd meteen na de aftrap voor het doel gezet en vond op knappe wijze de verre hoek. Boca ging alsnog rusten met een voorsprong: invaller Benedetto kopte achterwaarts raak na een vrije trap van Sebastián Villa. Het was voor het eerst sinds 2008 dat er in de eerste helft van een finale van de Copa Libertadores ten minste drie doelpunten vielen.

Ook na de onderbreking werd er gescoord, want na ruim een uur spelen kwam River Plate weeral op gelijke hoogte. Na een indraaiende vrije trap kopte Carlos Izquierdoz, collega-verdediger van Ajax-doelwit Lisandro Magallán, de bal onfortuinlijk in eigen doel: 2-2. Met Carlos Tévez als invaller binnen de lijnen hoopte Boca voor een derde keer te kunnen scoren, maar het scorebord kwam niet meer in beweging in Buenos Aires.