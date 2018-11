Sporting deed navraag bij Maduro: ‘Als ze Ajax horen, denken ze aan mij’

De aanstelling van Marcel Keizer bij Sporting Portugal is niet over een nacht ijs gegaan. Hugo Viana, technisch directeur van de club, deed vorige maand navraag bij Hedwiges Maduro over de ex-trainer van Ajax. Viana en Maduro kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke tijd bij Valencia.

"Ik heb met de technisch directeur gespeeld bij Valencia. Als ze eenmaal Ajax horen, denken ze aan mij. Dan gaan ze in ieder geval navraag doen: hoe is hij als trainer?", zei Maduro donderdagavond bij FOX Sports. "Dat was begin oktober ongeveer. Toen heb ik verteld hoe het bij Ajax was. Ze vroegen waarom hij ontslagen was. Dus ook het verhaal van Nouri verteld en dat het een moeilijke situatie was”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax en Valencia.

Keizer werd donderdagavond officieel aangesteld als de nieuwe trainer van Sporting Portugal, waar hij tot medio 2021 tekent. De 49-jarige trainer komt over van Al-Jazira, waar hij afgelopen zomer werd gepresenteerd als opvolger van Henk ten Cate. Sporting betaalt naar verluidt 500.000 euro om het contract van de Nederlander in het Midden-Oosten af te kopen.

Keizer wordt de derde trainer van Sporting dit seizoen. In de voorbereiding op deze voetbaljaargang werd Sinisa Mihajlovic al na negen dagen op straat gezet. José Peseiro werd gepresenteerd als diens opvolger, maar werd vanwege tegenvallende resultaten vorige week vrijdag ontslagen. Sporting staat momenteel op de derde plaats in de Portugese competitie, met een achterstand van twee punten op koploper FC Porto.