Thierry Henry heeft enorme stunt nodig om negatief record te voorkomen

Paris Saint-Germain kan zich na de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Napoli weer richten op de Ligue 1. Het team van Thomas Tuchel won al zijn wedstrijden tot dusver in competitieverband en treft in AS Monaco de nummer voorlaatst. De Monegasken hebben zeven punten en wonnen enkel in de eerste speelronde. Opta blikt vooruit op het duel in het Stade Louis II, zondag vanaf 21.00 uur.

O Paris Saint-Germain won de laatste zeven officiële wedstrijden tegen AS Monaco, zijn beste reeks ooit tegen Les Rouges et Blancs.

O Bij de laatste onderlinge ontmoeting in de Ligue 1, in april, verloor AS Monaco met 1-7. Dat was de grootste nederlaag ooit voor Monaco op het hoogste niveau, samen met de verliezen tegen OGC Nice in april 1961 (0-6) en tegen Girondins Bordeaux in februari 2008 (0-6).

O AS Monaco heeft al elf wedstrijden niet meer gewonnen in de Ligue 1, de slechtste serie op het hoogste niveau van de Monegasken sinds augustus 1986. Toen bleef men dertien duels verstoken van een overwinning.

O AS Monaco heeft slechts zeven punten vergaard na twaalf speelronden. Enkel in 1953/54 kende Monaco met zes punten uit twaalf wedstrijden een slechtere start in de Ligue 1.

O Paris Saint-Germain won de eerste twaalf competitiewedstrijden van het seizoen. Het is de beste start van het seizoen voor een team uit de vijf traditionele topcompetities.

O Van de laatste zes thuiswedstrijden in de Ligue 1 heeft AS Monaco er niet één gewonnen, de slechtste thuisreeks van het team van Thierry Henry sinds december 2010 (zeven duels).

O PSG is al dertien uitwedstrijden ongeslagen in de Ligue 1. De laatste nederlaag op vreemde bodem werd in januari geleden tegen Olympique Lyon: 2-1.

O AS Monaco heeft tien Ligue 1-duels niet meer de nul gehouden, de langste reeks sinds oktober 2006 (vijftien wedstrijden). PSG scoorode in zijn laatste twaalf competitiewedstrijden, de langste reeks van alle competitiedeelnemers.

O Twee van de vier spelers die dit seizoen bij ten minste dertien competitiedoelpunten betrokken zijn geweest in een traditionele topliga, zijn van PSG: Kylian Mbappé (elf treffers, vier assists) en Neymar (negen treffers, vier assists). De anderen zijn Luis Suárez (negen treffers, vier assists) en Nicolas Pépe (acht treffers, vijf assists).

O Henry speelde als trainer van Monaco één duel gelijk en verloor twee competitiewedstrijden. Als hij niet van PSG wint, dan wordt hij de eerste Monaco-coach sinds Didier Deschamps in 2001 die niet wint in zijn eerste vier competitiewedstrijden.