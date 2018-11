Spelers gooien kont tegen krib inzake ‘Eredivisie 2.0’: ‘Neigt naar arrogantie’

De Centrale Spelersraad (CSR) zal niet instemmen als de Eredivisie besluit de competitie in te krimpen naar zestien clubs. Er zijn plannen dat de hoogste competitie in Nederland moet inkrimpen om het niveau op peil te houden, ideeën die onderdeel uitmaken van het concept 'Eredivisie 2.0', waarbij ook de bedoeling is dat er op termijn afscheid wordt genomen van kunstgras. De spelers zitten echter niet te wachten op minder clubs.

De voetballers hebben via het CSR een stem in de algemene vergadering van de KNVB, waar veranderingen in het competitieformat moeten worden bekrachtigd. “De gang van zaken stoort ons enorm”, laat Louis Everard, directeur van de spelersvakbond VVCS, weten aan Voetbal International. “Eerder hebben wij al gewaarschuwd dat ook de spelers lid zijn van de KNVB. De nationale voetbalbond zou ook hún belang moeten dienen.”

Everard vertelt dat Eric Gudde, directeur betaald voetbal, bij zijn aanstelling gesproken heeft met VVCS. Gudde verzekerde dat ook de spelers wat te vertellen hebben. “Zeker over plannen die in feite een sanering van twee clubs en dus banenverlies inhouden. Dat erkende hij ook. Nu zijn we een jaar verder en moeten we constateren dat er niet al teveel is veranderd. De CSR is niets gevraagd.”

Een inkrimping naar zestien clubs gaat volgens Everard ten koste van de werkgelegenheid en de mogelijkheid voor spelers om zich op het hoogste niveau kwalitatief te ontwikkelen. Het is dan ook onverstandig hoe Eredivisie CV te werk gaat, zo klinkt het. “Waarom zijn ze niet eerder in gesprek gegaan met CSR en de Eerste Divisie, die ook wordt geraakt als deze plannen doorgaan? Ze doen net alsof ze het zelf allemaal kunnen bepalen. Het neigt naar arrogantie.”