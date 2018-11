Bergwijn blij met mogelijke hereniging: ‘Verdomd ja, ik moet hem nog appen’

Javairo Dilrosun zit in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland en daar is Steven Bergwijn blij mee. Dilrosun maakt dit seizoen indruk bij Hertha BSC en dat is bondscoach Ronald Koeman niet ontgaan. “Verdomd ja, ik moet hem nog appen”, beseft Bergwijn in gesprek met ELF Voetbal.

“Wilde ik al meteen doen, maar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik ga hem zo dadelijk een berichtje sturen. Hartstikke mooi natuurlijk voor hem dat hij erbij zit. Ik ben blij voor hem. Hij doet het ook heel goed in Duitsland. Een goede jongen en een goede speler”, zegt Bergwijn, die Dilrosun kent van hun gezamenlijk tijd bij Ajax, waar ze samenspeelden in de jeugd.

De twee hebben sindsdien altijd contract met elkaar gehouden. “Een paar maanden geleden appte hij me nog dat ik mijn celebration snel in de Bundesliga zou zien. Niet lang daarna gebeurde dat ook. Heel mooi natuurlijk”, aldus Bergwijn, die niet wil zeggen waar de vingers voor het gezicht bij een viering van een doelpunt vandaan komt.

Bij Dilrosun is de 'w' een gebaar voor zijn wijk Amsterdam-West, maar de aanvaller van PSV heeft een andere reden. “Bij mij heeft het niets met een wijk te maken. Dat kan ik wel zeggen. Maar voorlopig houd ik de ware reden nog geheim. Ik hoop hem nog vaak te laten zien dit seizoen. Hopelijk ook bij Oranje. En wie weet samen met Javairo.”