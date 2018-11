‘De Ligt en De Jong zouden moeiteloos meekunnen met Manchester United’

Na zijn Ajax-periode maakte Arnold Mühren tussen 1978 en 1985 furore bij Ipswich Town en Manchester United. Bij Ipswich stond hij aan de vooravond van de modernisering van het Engelse voetbal. Met een zeer hecht en goed draaiend team wonnen the Tractor Boys in 1981 de UEFA Cup. Daarna won Mühren in zijn periode bij Manchester United tweemaal de FA Cup.

De voormalig middenvelder volgt het Engelse voetbal nog altijd met veel belangstelling. In onderstaande video vertelt Mühren waarom hij verwacht dat Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt van Ajax zouden kunnen slagen bij Manchester United.