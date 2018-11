Jong PSV krijgt in slotfase deksel op de neus; Romero speelt hele duel

FC Den Bosch heeft de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van Almere City. Het team van trainer Wil Boessen had maandagavond aan een laat doelpunt van Stefan Velkov voldoende om de beloften van PSV op de knieën te krijgen: 0-1. Jong PSV vindt zichzelf met zestien punten terug op de elfde plaats.

Met onder anderen Maximiliano Romero in de basis slaagde PSV er niet in om het publiek in het Jan Louwers Stadion te vermaken. De eerste serieuze kans was zelfs voor de tegenstander: doelman Mike van de Meulenhof redde op een inzet van dichtbij van Rauno Sappinen. Verder dan een vrije trap van Ramon Pascal Lundqvist, die werd gevangen door Wouter van der Steen, kwam PSV in de eerste helft niet.

De trainers voerden in de rust geen wissels door en zagen hoe PSV na 62 minuten bijna op 1-0 kwam: Matthias Verreth knalde na een voorzet van Amar Catic tegen de onderkant van de lat. Later miste ook Jordan Teze een goede kans, waarna Velkov het duel met een kopbal in het voordeel van FC Den Bosch besliste. Bij PSV bleef Romero overigens negentig minuten staan.