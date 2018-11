Giggs gaat in gesprek met FC Twente: ‘Het is altijd wikken en wegen’

Ryan Giggs en FC Twente gaan bespreken of Matthew Smith in actie zal komen tijdens de interlands van Wales tegen Denemarken en Albanië, op respectievelijk vrijdag 16 en dinsdag 20 november. Tussen de twee wedstrijden in, op 18 november, speelt Twente een competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Enschedeërs willen Smith dan kunnen inzetten.

De Keuken Kampioen Divisie gaat tijdens de interlandperiode 'gewoon' door en dat zorgt voor botsende belangen. Smith, viervoudig international van Wales, is in de selectie opgenomen door bondscoach Giggs. De achttienjarige middenvelder, een huurling van Manchester City, is een basisspeler in het elftal van Marino Pusic. Eerder dit seizoen moest hij wedstrijden tegen MVV Maastricht (0-1 nederlaag) en TOP Oss (1-2 nederlaag) al laten schieten wegens interlandverplichtingen. Dat waren de enige duels die Twente dit seizoen verloor.

De wedstrijd tegen Go Ahead is belangrijk voor Twente: de ploegen hebben evenveel punten en staan op een gedeelde tweede plaats, met een punt minder dan koploper Sparta Rotterdam. Maandag, op de persconferentie voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken en de vriendschappelijke interland tegen Albanië, zei Giggs dat hij 'in de loop van volgende week' zal bekijken of Smith in actie gaat komen voor Wales. De insteek van Twente is dat Smith alleen de wedstrijd tegen Denemarken speelt en daarna terugkeert naar Enschede.

De clublegende van Manchester United weet dat Twente een 'belangrijke wedstrijd' moet spelen tegen Go Ahead. "Het is in zo'n geval altijd wikken en wegen. Kijk, wij hebben een misschien nog wel belangrijkere wedstrijd op vrijdag. Hij is een belangrijk onderdeel van het team", aldus Giggs. "We moeten het de komende tijd eens gaan bespreken en kijken of we daar uit gaan komen. Matty is een belangrijk onderdeel van het team. We gaan het zien. Ik zal met hem en met FC Twente praten."

Voor Smith is het een lastige situatie. Hij zegt maandag in TC Tubantia dat hij 'geen nee' wil zeggen tegen zijn land, maar dat de belangen van Twente 'enorm' zijn. Hij is 'vrij optimistisch' dat er een oplossing wordt gevonden, mede omdat Albert Stuivenberg assistent-bondscoach is bij Wales. "Het voordeel is dat de assistent-bondscoach een Nederlander is. Hij weet hoe belangrijk de wedstrijd tegen Go Ahead is voor Twente."