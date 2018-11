Feyenoord riskeert boete: ‘De KNVB moet bepalen of ons iets te verwijten valt’

De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo duurde zondag nog geen minuut. In De Kuip viel de verlichting uit wegens een defecte transformator en meerdere relais die het hadden begeven. Stadiondirecteur Jan van Merwijk ziet het als een situatie van overmacht.

"Eigenlijk functioneerde de aan- en uitknop voor delen van de verlichting niet meer", verklaart Van Merwijk in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat moeten we in de toekomst voorkomen. We vervangen de apparatuur en gaan ook nog voor een 'back-up' oplossing zorgen, waarmee we in één keer alle verlichting aan kunnen doen. Zo weten we zeker dat dit nooit meer gebeurt en dat de wedstrijdverlichting altijd aan kan."

De KNVB is een onderzoek gestart naar de situatie. Mogelijk wacht Feyenoord dus een boete. "Het is de standaardprocedure dat er een onderzoek wordt ingesteld. Ik beschouw het intern als overmacht, de techniek heeft het laten afweten en wij konden de situatie op dat moment echt niet oplossen. Maar het is aan de KNVB om te beoordelen of dat ons te verwijten valt", stelt Van Merwijk.

Maandag werd een nieuwe datum geprikt voor de Eredivisie-wedstrijd: op donderdag 6 december wordt het duel om 20.00 uur ingehaald. Supporters die losse kaarten hebben gekocht voor dit duel, maar niet in de gelegenheid zijn om op 6 december naar De Kuip te komen, kunnen het geld van hun aangekochte kaarten retour krijgen. Over de procedure hiervoor verwacht Feyenoord binnen enkele dagen meer duidelijkheid te kunnen geven.