Mertens beschikt over ‘China-clausule’: ‘Misschien in 2020, je weet het nooit’

Dries Mertens ziet zichzelf op een dag wel in China spelen. De 31-jarige aanvaller van Napoli beschikt over een transferclausule van circa 28 miljoen euro, die alleen geldt voor clubs uit de Super League. Desondanks insinueert Mertens in gesprek met de South China Morning Post de intentie te hebben om zijn huidige contract, dat doorloopt tot medio 2020, uit te dienen.

"Je weet het maar nooit. Na volgend seizoen loopt mijn contract af, dus misschien gebeurt het dan", vertelt Mertens, die in het verleden de kans liet liggen om naar China te gaan. "Ik wilde voor mijn ontwikkeling in Europa blijven. Ik ben bij Napoli begonnen op de bank en toen ik eenmaal begon te spelen, wilde ik van mijn momenten genieten. Ik heb er zo hard voor gewerkt om in het team te komen. Daarom wilde ik niet vertrekken, dat was wel heel makkelijk geweest."

De ex-speler van onder meer PSV geeft aan veel te hebben gesproken met landgenoten Axel Witsel en Yannick Ferreira Carrasco, die 'best positief' zijn over het voetbal in het Aziatische land. Witsel speelde anderhalf jaar voor Tianjin Quanjian en Carrasco speelt sinds februari van dit jaar voor Dalian Yifang. "Carrasco gaf onlangs aan dat hij er steeds meer aan went en dat zijn ploeg steeds meer punten pakt. Hij wist aanvankelijk zijn plek in het elftal niet te vinden, maar voelt zich nu beter. En Axel gaf aan dat hij heeft genoten van zijn tijd daar, ondanks dat hij nu weer weg is."

In februari 2017 zei Mertens dat Azië 'als reisbestemming' hoog op zijn lijst staat en dat hij de voor- en nadelen tegen elkaar afwoog, nadat hij aanbiedingen had binnengekregen uit het land. Hij had naar eigen zeggen zoveel geld kunnen verdienen dat zijn kleinkinderen zich nooit zorgen zouden hoeven maken. Er kleefden echter ook significante bezwaren aan een stap naar China. "Dan lees je over smog, dat je het gevoel hebt niet gezond te leven", zei hij tegen Fan. "Over het voedsel, dat niet makkelijk is. Al valt dat mee als je geld hebt. Ik heb het gedurende een dag overwogen. En dan toch beslist om nee te zeggen."