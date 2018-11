Strootman krijgt met Olympique Marseille pak slaag van Montpellier

Olympique Marseille heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Montpellier. Kevin Strootman en zijn ploeggenoten gingen met 3-0 ten onder tegen de nieuwe nummer twee van de Ligue 1. Met twee doelpunten was Gaëtan Laborde de grote man aan de kant van de thuisploeg. Strootman werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

In de eerste helft was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers uit Marseille. De grootste kansen waren voor Valère Germain en Dimitri Payet, maar de twee spelers van l’OM kregen de bal er niet in. Vlak na rust was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Op aangeven van Ruben Aguilar wist Laborde geheel vrijstaand de bal in het doel te koppen.

De thuisploeg nam geen genoegen met de 1-0 en drukte door. Na een uur spelen was het opnieuw Laborde die doelman Steve Mandanda liet vissen. Olympique Marseille kreeg de bal niet weggewerkt, waarna de aanvaller van Montpellier de bal in de verre hoek krulde. Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd werd het nog erger voor Marseille. Florent Mollet bereikte middenvelder Paul Lasne, die de zestien wist binnen te dringen en de 3-0 tegen de touwen prikte.

Door de nederlaag blijft Marseille steken op negentien punten. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt zeventien punten na twaalf wedstrijden. Montpellier is met 25 punten de trotse nummer twee van de Franse Ligue 1.