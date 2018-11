Diemers schiet zich naast Van Bommel bij riante zege Fortuna

Fortuna Sittard heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de Eredivisie door in eigen huis te zegevieren over PEC Zwolle. De Limburgers waren een groot gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende partij en dit kwam ook tot uiting in de uitslag: 3-0. Door de ruime winst stijgt de promovendus naar de tiende plek op de ranglijst, terwijl PEC naar plaats dertien afzakt.

Beide ploegen gingen met een goed gevoel het duel in, aangezien zowel Fortuna als PEC zich midweeks had geplaatst voor de derde ronde van de KNVB Beker. Het goede gevoel bij de bezoekers was echter al snel verdwenen door een droomstart van Fortuna. Daryl Lachman leverde de bal simpel in bij Fortuna, dat vervolgens via Finn Stokkers op voorsprong kwam. De aanvaller kon ook afspelen naar zijn vrijlopende medespelers, maar besloot vanaf de rand van het strafschopgebied voor eigen succes te gaan: 1-0.

PEC begon slap aan de wedstrijd, maar Fortuna verzaakte om te profiteren. Het wachten was op de tweede treffer van de thuisploeg, maar onder anderen Lisandro Semedo en Lazaros Lamprou konden het lamlendige optreden van de club uit Overijssel niet afstraffen. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam PEC beter in de wedstrijd. Doelman Alexei Koselev moest voor rust nog twee keer kordaat optreden, terwijl Semedo aan de andere kant van het veld er niet in slaagde Mickey van der Hart te passeren.

Ook na rust oogde Fortuna veel scherper dan het bezoek, maar de marge verdubbelen zat er in eerste instantie niet in. Halverwege de tweede helft was het eindelijk raak voor Fortuna via Mark Diemers, die een penalty benutte: 2-0. Scheidsrechter Christiaan Bax oordeelde dat Thomas Lam Stokkers onderuit trok, waarna Diemers de voorsprong vergrootte. Gianluca Scamacca leek tien minuten voor tijd PEC nog hoop te bieden met de aansluitingstreffer, maar Bax had al gefloten voor een eerdere overtreding.

Even later verzorgde Diemers het slotakkoord, wederom via een penalty, nadat Bax een overtreding zag van Gustavo Hamer. Door zijn tweede treffer van de middag is Diemers de tweede speler van Fortuna ooit die twee strafschoppen scoorde in een Eredivisie-wedstrijd, na Mark van Bommel in 1998. Na de derde treffer had Fortuna geen last meer van PEC en kon het drie punten bijschrijven.