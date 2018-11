Barcelona ontsnapt dankzij houdiniact aan puntverlies tegen laagvlieger

Barcelona leek in Madrid lange tijd op zijn tweede competitienederlaag van het seizoen af te stevenen. Rayo Vallecano leidde tot vijf minuten voor tijd met 2-1, maar zag de Catalanen deze stand in de slotminuten nog ombuigen in een 2-3 overwinning. Luis Suárez bezorgde Barcelona uiteindelijk in de absolute slotfase de zwaarbevochten zege op de laagvlieger.

De ploeg van trainer Ernesto Valverde won de laatste vier competitiewedstrijden op rij voorafgaand aan het treffen met Rayo Vallecano. De koploper van LaLiga trad in Madrid in dezelfde samenstelling aan als vorige week zondag, toen er met 5-1 gewonnen werd van Real Madrid. In Vallecas kenden de Catalanen een uitstekende start van de wedstrijd, want na elf minuten spelen stond een voorsprong op het scorebord.

Jordi Alba werd met een pass van achteruit weggestuurd aan de linkerkant van het veld. De vleugelverdediger behield in het strafschopgebied het overzicht en vond Suárez, die de openingstreffer binnen tikte. Gedurende het duel werd Rayo Vallecano steeds sterker. Raúl de Tomás dook namens de thuisploeg op in het strafschopgebied en vond José Ángel Pozo, maar hij wist nog niet voor de gelijkmaker te zorgen. Na 35 minuten spelen lukte dat 22-jarige Spanjaard wel.

Clément Lenglet werkte de bal maar half weg, waarna het leer voor de voeten van Pozo kwam. Hij schoot vervolgens via de binnenkant van de paal raak: 1-1. Voor rust was Barcelona nog dicht bij een nieuwe voorsprong, toen een schot van Suárez op de paal ging. In het begin van de tweede helft vielen er kansen over en weer te noteren. Aan de ene kant was Rafinha Alcântara dicht bij een treffer, terwijl Adrián Embarba aan de andere zijde in kansrijke positie recht op Marc-André Ter Stegen schoot.

Binnen het uur spelen greep Rayo Vallecano de voorsprong. De Tomás kopte in eerste instantie nog op de bal en zag de rebound vervolgens met het hoofd binnengewerkt worden door invaller Álvaro García. Via Giannelli Imbula kreeg de thuisploeg nog mogelijkheden om de score uit te breiden. Drie minuten voor tijd bracht Ousmane Dembélé op aangeven van Gerard Piqué toch nog de gelijkmaker op het scorebord. Beide ploegen leken genoegen te moeten nemen met een punt, tot Suárez in de absolute slotfase opstond. De Uruguayaan bezorgde Barcelona zo nog een 2-3 overwinning.